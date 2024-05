La reinvención de Cesc Fabregas: le impuso el “estilo Guardiola” a Como, que volvió a la Serie A después de 21 años

Escuchar

La carrera de futbolista fue extraordinaria. Arsenal (el Arsenal de Arsène Wenger), Barcelona (el Barcelona de Pep Guardiola), Chelsea, Monaco y Como 1907, belleza a la italiana, en el sótano de la segunda división. Y campeón del mundo con la camiseta de España en Sudáfrica 2010. Cesc Fabregas fue un crack. Uno de los violinistas del conjunto catalán, aunque con el gran DT haya tenido ciertas tensiones. Una temporada intensa. “Con Guardiola no terminaba de entender bien el sistema. Yo venía de otro fútbol y tomar todo lo que él quería tan rápido era complicado, porque los demás ya lo tenían asumido. De interior por la izquierda me costaba, porque yo necesitaba tener más movilidad y no era rápido en los primeros metros. Es verdad que soy un poco anárquico, pero así soy yo. Me faltó algo”, contó tiempo atrás.

Pep es el fútbol que Césc sigue amando todos los días de su vida. “Guardiola fue una gran influencia porque era mi ídolo cuando yo era muy joven. Llevo el número 4 gracias a él. Yo jugué en su puesto cuando estaba en la cantera de Barcelona. Entonces, él fue una gran influencia para mí. Y cuando tu ídolo, tu héroe, te llama y luego ves qué bonito fútbol están jugando, y hay tantos amigos tuyos jugando allí...”, decía, mezclado en la nostalgia.

Lionel Messi y Cesc Fabregas, felices en Barcelona Denis Doyle - Getty Images Europe

Cesc colgó los botines en julio pasado, luego de 21 temporadas, un bonito número que ahora tiene un significado especial. “No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como. He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar”, publicó esa tarde. Y dio más precisiones a su futuro: “Me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo”. El primer “me gusta” fue de Lionel Messi, un hermano de la vida. Sus mujeres, Antonela Rocuzzo y Daniella Semaan se llevan de maravillas.

“Sos un crack y vamos a seguir pasando muchos momentos juntos, los queremos mucho y te deseamos todo lo mejor en tu nueva etapa, amigo. Abrazo enorme”, publicó Leo, que no suele ser tan demostrativo en las redes sociales. A los 37 años, a Fabregas lo quieren todos. Sobre todo, en el viejo y querido club italiano, que acaba de volver a la Serie A luego de 21 años. El número de la suerte. Con el “estilo Guardiola” en la conducción, aunque a un costado: Cesc todavía no tiene el título oficial. Es el cerebro detrás del hombre que firma la planilla, Osian Roberts, un galés de 58 años.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Daniella Semaan y Cesc Fábregas: una relación de amistad profunda Redes sociales

“El fútbol se convirtió en ciencia, número y GPS”, reniega. En noviembre fue designado entrenador interino. Un mes después, debió correrse del primer plano, porque las reglas están para cumplirse, según las normas de la UEFA Pro Licence. En la cancha, está a un costado. En las prácticas, en la vida en general, es el hombre que devolvió a primera a un gigante dormido. El reciente 1-1 frente a Cosenza (y otros resultados que debió seguir en vivo desde su celular y de una radio, como en los viejos tiempos) lo llevó a la cúspide en cinco meses.

“Felicidades y gracias, pero tomen fuerza porque esto no es nada. Esto sólo es el calentamiento. El año que viene, más exigencia y más trabajo, ¿ok?”, arengó a sus futbolistas en tono serio después de bromear sobre que al día siguiente tendrían el entrenamiento a primerísima hora. “¿Quieren ir a Ibiza?”, fue la pregunta del DT que sorprendió a todos. Un paraíso español, ideal para cualquier tipo de celebración.

El equipo italiano es la huella de la humildad, aunque es un canto a la victoria: juega bajo el paradigma de aquel Barcelona (y, sobre todo, aquel Arsenal). Un 4-2-3-1 en el que la circulación y la agresividad representan sus tónicas principales. El doble cinco, desde ya, tiene más juego que quite.

🎙️🔵 Cesc Fábregas ayer en su discurso a la plantilla del Como:



"Lo primero felicidades (...) Mañana, entrenamiento a las 10. (...) Pero una cosa, esto es solo el calentamiento, el año que viene, más trabajo. Y después, os prometí que os pagaba el viaje: ¡todos a Ibiza!". pic.twitter.com/q1rn0FYyti — Soy Calcio (@SoyCalcio_) May 11, 2024

En el histórico empate que los devolvió a primera, valen los datos duros para comprender la realidad: 57 por ciento de posesión, 23 remates y 11 córners. Detrás de Parma, el primer ascendido, aparece la luz de un equipo que causó una pequeña gran revolución en un puñado de semanas. “Lo más importante es cómo convences a los jugadores para que jueguen tu estilo de fútbol”, resume su idea.

El campeón fue Parma con 76 puntos, Como quedó a tres unidades con una campaña compuesta de 21 triunfos, 10 empates y 7 derrotas; 58 goles a favor y 40 en contra.

Le tira flores al gran francés y... también, al enorme catalán. “Para mí, en el campo, Wenger era el número uno. Llegué al Arsenal con 16 años y, desde muy pronto, me enseñó y confió lo suficiente en mí como para ponerme en el equipo. Me hizo ver el fútbol a otro nivel. A lo largo de ocho años en el club, trabajó mucho conmigo, tanto de forma individual como colectiva, dentro del equipo. Pep era parecido a Wenger, de cierta manera al menos. Los dos ven el fútbol del mismo modo, y sus entrenamientos eran muy similares”, describió en una charla con el sitio coaches voice.

Cesc Fabregas, fundamental en el ascenso de Como Getty

Respeta a José Mourinho, pero prefiere los violines, como cuando fue un mediocampista total. “El 60-70% para ganar la batalla en un partido de fútbol está en el mediocampo. No me gusta solo tener el balón por tenerlo. El objetivo principal, y para eso construimos con esta idea, es atacar la zona de finalización tan pronto como sea posible”, se define en el pizarrón.

Y sale a las calles a celebrar con la gente, al pie de los Alpes, rodeado del azul profundo del lago más famoso.