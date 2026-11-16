Hungría vs. Irlanda del Norte por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Hungría recibe a Irlanda del Norte en la jornada 6 de la fase de grupos del certamen internacional; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Hungría y Irlanda del Norte, correspondiente al grupo B2 de la Liga de Naciones, se disputará este martes 17 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Puskás Aréna de Budapest.
El presente de ambos seleccionados
Hungría llega a este compromiso tras una sólida victoria por 2-0 frente a Georgia, demostrando un buen funcionamiento colectivo. Por su parte, Irlanda del Norte también atraviesa un momento positivo, habiendo superado a Ucrania por 1-0 en su última presentación, lo que le permite llegar con confianza a este duelo en Budapest.
Estadísticas y antecedentes
Ambos equipos llegan al choque tras triunfos en sus respectivos compromisos previos, lo que subraya el buen estado de forma de las plantillas. El Puskás Aréna se presenta como un escenario clave para Hungría, que buscará aprovechar la localía para cerrar la etapa de grupos con un resultado favorable ante un rival que ha mostrado solidez defensiva.
Qué hay en juego
Para Hungría, el objetivo es consolidar su posición en el grupo B2 y cerrar la jornada con una victoria ante su público. Irlanda del Norte, en tanto, buscará extender su racha ganadora y escalar posiciones en la tabla, en un encuentro donde cada unidad resulta determinante para las aspiraciones finales en la competencia.
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