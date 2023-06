Huracán, en conflicto: la interna del plantel luego de la debacle en la Copa Sudamericana

escuchar

Huracán atraviesa un momento crítico, en el que se juntaron un sinfín de situaciones que provocan incomodidad entre sus protagonistas. En la Liga Profesional no gana desde abril y está apenas un punto arriba de Vélez y Banfield, que comparten el puesto de descenso por tabla anual, y este fin de semana tendrá un duelo clave contra Independiente para intentar alejarse del fondo. El miércoles llegó a su límite en la Copa Sudamericana, donde fue eliminado en la etapa de grupos tras caer por 2-0 contra Guaraní. La debacle detonó la renuncia de Sebastián Battaglia como DT de un ciclo que duró apenas nueve partidos, en los que no pudo sumar ni un triunfo (cuatro empates y cinco caídas).

El nerviosismo y la incertidumbre con respecto al futuro llevaron a Fernando Tobio, el capitán del equipo, a despotricar públicamente contra varios de sus propios compañeros al término del partido: “Tenemos muchos chicos que jugaron hoy y dieron la cara. La verdad que es muy complejo así. Lo que entiendo es que el que quiere estar, lo tiene que demostrar, y el que no, se tiene que ir”, espetó el exdefensor Boca y Velez, que luego incluso acusó a algunos jugadores de ausentarse al encuentro “por un dolorcito”. En aquel momento se especuló que el defensor se refería específicamente a Guillermo Soto (entorsis de tobillo) y Gabriel Gudiño (traumatismo en el empeine), y el volante fue el primero en romper el silencio luego de aquellas declaraciones.

Gudiño, con pasado en Atlético Rafaela, San Lorenzo y Belgrano, se encargó de explicar los motivos de su ausencia en declaraciones a TyC Sports este jueves: “No estoy de acuerdo con la forma en la que habló Tobio sobre eso de que algunos se bajan y no dan la cara. Yo no viajé por un golpe en el empeine y quiero estar al 100 por ciento. Pero en el resto del análisis estoy totalmente de acuerdo con él”, justificó.

El cordobés también negó que la situación haya escalado: “La gente puede pensar lo que quiera, nosotros sabemos lo que vivimos día a día, quiénes dan el 100 por ciento y quién no. Nunca tuvimos ningún encontronazo en el vestuario ni nada negativo. Todos pensamos lo mismo, lo que dijo Fer es totalmente verdadero. Los que entramos a la cancha somos nosotros, nosotros debemos sacar esto adelante”.

El mediocampista, que insistió en que no se sintió aludido por las acusaciones de Tobio a pesar de su crítica, concluyó con una enérgica defensa de su capitán: “Cuando llegue Fer le voy a dar un abrazo y nos vamos a poner a charlar para ver cómo podemos salir de esta situación. Lo aprecio mucho y estoy a muerte con él”, aseguró.

Más tarde, otro referente del club, Patricio Toranzo, también salió en defensa del actual capitán, en una entrevista con DSports Radio: “Fer es una persona muy profesional, lo conozco mucho. A veces uno dice cosas que no siente por la situación en la cual se encuentra. Doy por seguro que lo que dijo él no fue de mala fe, seguro lo van a poder solucionar en el vestuario, debe haber sido un mensaje para que se despierten”, afirmó el “Pato”, con el claro motivo de calmar la situación puertas afuera. “Lo van a solucionar puertas adentro, hay que estar tranquilos. Hablo con mis excompañeros casi todos los días, la gente que conoce el club tiene que estar presente. En un vestuario tiene que haber jugadores de experiencia y gente que conozca al club. Los jugadores de experiencia tienen que desparramar sus conocimientos a los chicos”, opinó.

Toranzo se retiró en el Globo con 40 años a mediados del año pasado, y en aquella misma conversación confirmó que está interesado en comenzar su carrera como director técnico en el club, aún considerando el momento complicado por el que pasa: “Me gustaría dirigir a Huracán y llevarlo a lo más alto. Nunca me llamaron, pero si lo hacen, ahí voy a estar”, adelantó el exenganche, que también contó que en el pasado estuvo cerca de asumir: “Cuando se fue [Frank] Kudelka [en mayo de 2022] los chicos me miraban a mí, como diciendo ‘agarrá vos’, pero yo creo que no era el momento”. En cuanto a Battaglia, el último entrenador que tuvo el equipo, Toranzo fue lapidario: “De gritarle un gol a un plateista no se vuelve, pero lo entiendo. No es fácil estar en su lugar, pero hay que estar preparado”.

Patricio Toranzo se retiró en 2022, pero sueña con ser director técnico de Huracán

La realidad es que Battaglia, desde su llegada el 9 de mayo, no pudo cosechar triunfos: fueron cinco derrotas y cuatro empates, por eso el DT anunció públicamente su salida en la conferencia de prensa posterior a la derrota en Paraguay: “Este es mi último partido al mando de Huracán. Hemos intentado hacer lo mejor para el equipo, para la institución. Lamentablemente el fútbol es de resultados. Para mí este fue el último partido al frente. No pudimos revertir la situación en cuanto a lo deportivo. Me voy con mucha bronca. Estos jugadores tienen un objetivo. Estoy convencido de que el cambio puede venir bien para sacar adelante todo lo que viene”.

Battaglia no estaba pasando un buen momento en Huracán. La relación con hinchas terminó de romperse cuando festejó el gol del empate con Newell’s frente a una platea, y en las últimas horas había sido criticado por haber ido a la despedida de Juan Román Riquelme. La situación era cada vez más compleja, por eso también su decisión: “El fútbol tiene estas cosas de resultados. Los cambios vienen bien a veces. Esperemos que lo puedan sacar adelante. Les deseo lo mejor. Las decisiones que tomo, las tomo convencidos. El fútbol es resultado. No nos ha acompañado en este proceso. Me pone triste no haber colaborado en una recuperación en cuanto a la sumatoria de puntos”.

