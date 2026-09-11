Huracán vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Huracán y Racing se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Los dos clubes están fuera de la zona de acceso a los octavos de final, por lo que buscarán ganar para acercarse a los primeros ocho. El encuentro está programado para las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Globo, que viene de empatar 1 a 1 con Belgrano como visitante, se mantiene en el undécimo puesto de su zona con 10 puntos al igual que River, que está noveno por diferencia de gol (+1 contra 0). La Academia, por su parte, está última en la clasificación general del Grupo B con apenas cinco unidades, misma cantidad que Aldosivi, que está un puesto por encima por tener mejor balance de tantos (-4 contra -6). En la última jornada perdió 2 a 1 con Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda.

Racing necesita sumar de a tres para alejarse del último lugar de la tabla de posiciones de la zona B Copa Argentina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 3 de mayo de este año, por la novena fecha del Apertura, en un partido que se disputó en Avellaneda y finalizó 0 a 0. El antecedente más reciente en el barrio porteño de Parque Patricios, en tanto, es del 19 de septiembre de 2025, cuando Racing ganó por 2 a 0 en el Clausura gracias a las anotaciones del colombiano Duván Vergara y Matías Zaracho.

Huracán vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 13 de septiembre.

: Domingo 13 de septiembre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Tomás Adolfo Ducó.

: Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Huracán vs. Racing: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 21.30 en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Huracán corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.66 contra los 3.12 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.81.