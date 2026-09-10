Fecha 9 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

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Se realizaron las designaciones de los jueces de la novena jornada; Andrés Gariano dirigirá Atlético Tucumán vs. River y Yael Falcón Pérez Boca vs. Central Córdoba
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La fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este viernes 11 hasta el lunes 14 de septiembre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Boca y Central Córdoba, que se disputa el viernes a las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera. Andrés Gariano, por su parte, hará lo propio en Atlético Tucumán vs. River el sábado a las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Facundo Tello estará en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini para el clásico entre Independiente y San Lorenzo del domingo a las 19.15. Por último, Pablo Dóvalo arbitrará el partido entre Huracán y Racing del mismo domingo a las 21.30 en el Tomás Adolfo Ducó.
Árbitros y cronograma de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026
Viernes 11 de septiembre
17: Newell’s vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Germanota
19.15: Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- Asistente 1: Damián Espinoza
- Asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Carlos Córdoba
21.30: Boca vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Pablo Acevedo
- Asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Maximiliano Manduca
Sábado 12 de septiembre
14.45: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Miguel Savorani
- Asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlota
14.45: Estudiantes de La Plata vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Maximiliano Macheroni
- Asistente 1: Diego Martín
- Asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Jorge Broggi
17.30: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Carla López
20: Talleres vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Federico Cano
- Asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Ariel Suárez
Domingo 13 de septiembre
14.45: Sarmiento vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Felipe Viola
- Asistente 1: Sebastián Raineri
- Asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Kevin Bustos
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Diego Romero
14.45: Tigre vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Julio Fernández
17: Argentinos Juniors vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Diego Bonfá
- Asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Mariana De Almeida
19.15: Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Javier Uziga
21.30: Huracán vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 14 de septiembre
19: Deportivo Riestra vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Adrián Delbarba
- Asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Nelson Sosa
19: Banfield vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Pablo Gualtieri
- Asistente 2: Federico García
- Cuarto árbitro: Cristián Cernadas
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Javier Mihura
21.15: Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) - TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Asistente 1: Cristián Navarro
- Asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Federico Benítez