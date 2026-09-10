Fecha 9 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

La fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este viernes 11 hasta el lunes 14 de septiembre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Boca y Central Córdoba, que se disputa el viernes a las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera. Andrés Gariano, por su parte, hará lo propio en Atlético Tucumán vs. River el sábado a las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Facundo Tello estará en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini para el clásico entre Independiente y San Lorenzo del domingo a las 19.15. Por último, Pablo Dóvalo arbitrará el partido entre Huracán y Racing del mismo domingo a las 21.30 en el Tomás Adolfo Ducó.

Andrés Gariano dirigirá Atlético Tucumán vs. River este sábado en el estadio Monumental José Fierro Mario Sar

Árbitros y cronograma de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Viernes 11 de septiembre

17: Newell’s vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Germanota

19.15: Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

21.30: Boca vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Yamil Possi

AVAR: Maximiliano Manduca

Sábado 12 de septiembre

14.45: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

14.45: Estudiantes de La Plata vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17.30: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carla López

20: Talleres vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Ariel Suárez

Domingo 13 de septiembre

14.45: Sarmiento vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Romero

14.45: Tigre vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Julio Fernández

17: Argentinos Juniors vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

19.15: Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga

21.30: Huracán vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 14 de septiembre

19: Deportivo Riestra vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Nelson Sosa

19: Banfield vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Cristián Cernadas

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Javier Mihura

21.15: Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) - TNT Sports