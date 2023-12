escuchar

Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Huracán y se perfila como el nuevo DT de Boca. Después de sólo cinco meses en la conducción del equipo de Parque Patricios, presentó la renuncia durante una reunión con la dirigencia del club y confirmó haber recibido un llamado del club de la Ribera. Se conoce, desde hace tiempo, que Martínez es uno de los favoritos de Juan Román Riquelme.

Martínez, de 45 años, asumió en julio pasado y cumplió con el objetivo de salvar al equipo del descenso. Ahora, tras la eliminación de Huracán en los cuartos de final de la Copa de la Liga, decidió dar un paso al costado pese a tener contrato hasta junio del año próximo. Martínez se reunió con el presidente del Globo, David Garzón, y con el secretario deportivo, Daniel Vega, para comunicarles su intención de dejar el cargo ya que recibió sondeos de Boca.

Diego Martínez, durante una conferencia de prensa en Tucumán, aún con los colores de Huracán

Hace dos días, apenas, Garzón había expresado en radio La Red: “Le vamos a proponer a Diego (Martínez) extender el contrato. Queremos un proyecto con él, nos encanta su manera de trabajar y ya estamos hablando de lo que viene”. Por este motivo, el portazo del DT generó malestar en Parque Patricios.

Martínez, extécnico de Tigre, también fue buscado por Boca en abril de este año. En Huracán dirigió 23 partidos, con un balance de 12 victorias, dos empates y nueve derrotas. En la Copa Argentina, el Globo pasó de fase tras derrotar a Instituto por 2-0, pero luego fue eliminado en los cuartos de final ante Estudiantes (3-1). El último partido fue el sábado pasado, por los cuartos de final de la Copa de la Liga, contra Platense, en San Juan: tras el empate 1-1, el equipo conducido por Martín Palermo se impuso en los penales.

Riquelme elogió a Diego Martínez en varias oportunidades

La noticia es un baldazo de agua helada para Huracán, que ya tenía planificada la pretemporada con Martínez al frente del plantel, pero tal como había dicho el presidente Garzón en las últimas horas en distintas entrevistas, el DT no tenía cláusula de salida en el contrato.

Hace tiempo que el nombre de Martínez suena en los pasillos de la Bombonera. Primero porque supo trabajar en las divisiones inferiores de Boca con Jorge Coqui Raffo, pero en los últimos tiempos (sobre todo) porque recibía los elogios de Riquelme, el presidente del Consejo de Fútbol y candidato a presidente en el conjunto de la Ribera.

El polémico caso Gustavo Alfaro

Esta sería la segunda vez en los últimos tiempos que un entrenador de Huracán deje Parque Patricios para pasar directamente a Boca, luego del caso de Gustavo Alfaro. En diciembre de 2018, el DT se despidió de Huracán para suceder a Guillermo Barros Schelotto. En ese momento, era el elegido por Nicolás Burdisso, que tenía la función de director deportivo xeneize. El presidente del club, Daniel Angelici, quería a Antonio Turco Mohamed, pero fue Lechuga quien terminó asumiendo.

La salida de Alfaro también fue traumática. En enero de 2019, mientras transitaba la presentación como DT de Boca, Alfaro afrontó una de las primeras consultas picantes: su salida de Huracán, club al que renunció para comenzar sus gestiones con Burdisso. “Para mí fue muy controvertida, muy difícil, por el momento en el que me llegaba, por la relación que tenía con los jugadores y con el mundo Huracán, Lo lamenté mucho, sentí que me quedaba detenido en ese tipo de decisiones. Lo consulté con muchas personas, de más experiencia que yo. Hablé con los jugadores de Huracán, lo hice con el presidente (Alejandro) Nadur. Obviamente lo consulté con mi familia. No hubo uno que me diga que no la tome. Después me asesoré legalmente”, dijo Alfaro.

Enero de 2019: Gustavo Alfaro, junto con Nicolás Burdisso y Daniel Angelici, asumiendo como DT de Boca, tras dejar Huracán MARCOS BRINDICCI - X90087

“Mi vinculación laboral con Huracán se regía por todo lo que estaba establecido en el contrato. Todo lo que no estaba ahí se regía por la Ley de Contrato de Trabajo. Mi contrato no tenia una clausula de no competencia o no concurrencia, llamada cláusula de rescisión. Pero esa cláusula la ponen los empleadores, no la ponen los entrenadores (...) A mí me aplica el contrato 88 de la Ley de Contrato de Trabajo”, agregó el director técnico mientras tomaba un papel de su bolsillo.

“Te lo voy a leer -siguió Alfaro, en aquella rueda de prensa-. Dejame terminar y responder tranquilo. El artículo 88 dice: el trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieran afectar los intereses del empleador sólo si este lo autoriza. Cuando Nico (Burdisso) me habló por primera vez, yo le hablé al presidente Nadur, y le dije que si bien no me habían ofrecido el cargo, me había hablado de esta posibilidad de Boca, que se estaban analizando las cuestiones. Y Nadur me autorizó, que si había negociaciones, que estaba autorizado. Del mismo modo, le ofrecía al presidente declinar la propuesta de Boca, y él, en un gesto de grandeza, me dijo: Yo esa decisión no la puedo tomar por usted. Este es un llamado que me duele mucho, pero siento que no puedo cortarle a usted la posibilidad de seguir adelante en su camino. Cuando se hace oficial el ofrecimiento de Boca, el presidente me pide que redacte una nota, que es la que todos recibieron, donde me desvinculaba de Huracán, con todo lo que eso significaba. No me moví un milímetro de lo que dice la ley”, finalizó.

LA NACION