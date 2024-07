Wanchope Ábila en Huracán: bajó 15 kilos con boxeo, dieta y el desafío de reemplazar a un ídolo como Pussetto

Escuchar

Ramón Wanchope Abila siempre fue un delantero que, desde el carisma, estuvo más cerca del pueblo. Sus esfuerzos, su forma de convertir goles, su lucha para que el físico no le genere un dolor de cabeza, la cantidad de veces que caía en posición adelantada, siempre fueron tema de debate. Le sucedió principalmente en Boca, pero también en Instituto de Córdoba, Sarmiento de Junín, Deportivo Morón, Cruzeiro de Brasil, Colón de Santa Fe, Barracas Central, cuando estuvo en la MLS y Huracán, por citar algunos ejemplos, pero nunca bajó los brazos y siempre le gustó apostar por sí mismo. Como cuando el 9, muy amigo de Carlos Tevez, le dijo a Daniel Angelici, por entonces presidente xeneize: “Llevame que voy a estar a la altura del desafío. Yo en Boca voy a hacer goles. Y si tiene dudas, háganme un contrato por goles. No hay problema”.

Esa frase, dicen por los pasillos de la Bombonera, fue la que terminó de convencer a Angelici de realizar la transferencia en 2018. Guillermo Barros Schelotto no estaba muy convencido, pero lo aceptó porque era una alternativa más para el ataque. Y, el Mellizo, sabía que personalidad para jugar en Boca nunca le iba a faltar a Wanchope.

Si bien no se fue bien de Boca, peleado con el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme, dejó su huella en la Ribera, haciendo varios goles incluso uno que no tuvo un valor global, pero sí estadístico, como el que le anotó a River en la Bombonera por la primera final de la Copa Libertadores 2018. En Boca hizo 36 goles en 83 partidos y ganó tres títulos. Pero el tiempo pasó y ahora, luego de pasar por Colón, regresó a Huracán, donde los hinchas lo esperan con los brazos abiertos.

De vuelta en casa 🎈😉 pic.twitter.com/jO0JOLZatI — CA Huracán (@CAHuracan) June 29, 2024

El delantero de 34 años nacido en Córdoba suma 177 goles en su carrera. Tiene oficio, olfato y gol. Es cierto que muchas veces cae en posiciones adelantadas que frustran intenciones y ánimo de los compañeros, pero también por jugar “al filo” es que logró hacer anotaciones, sacándole pequeñas diferencias a los defensores rivales.

Pero su carrera venía en baja. La edad pasa para todos y con Wanchope no es la excepción. Hizo goles en Colón, pero no le fue como incluso a él hubiera querido. No pudo evitar el descenso del conjunto santafesino y los cuestionamientos siguieron incluso después. Pero ahora buscará relanzar su carrera en Huracán. Volvió motivado, bajó 15 kilos con una dieta especial y haciendo boxeo. Se puso fino como pocas veces se lo vio en las últimas temporadas y, tras recibir el cariño de los simpatizantes del Globo, sabe que viene a llenar el vacío que dejó la salida de otro ídolo como Ignacio Pussetto.

Al principio sin mostrar su rostro y cubierto con una bata roja con algunos detalles blancos inicia el video que preparó Huracán con un entrenamiento pegándole a la bolsa en la sede social del club. Fue el 29 de junio pasado. En las imágenes, luego se lo ve corriendo por Avenida Colonia, hasta llegar al estadio. Una vez dentro de él sube las escaleras por la platea Houseman y sentado al lado de la estatua del histórico Ringo Bonavena devela su identidad. “Un round más”, dijo y luego el video finaliza con una canción de la Mona Jiménez, un ídolo de Wanchope.

Wanchope Abila cabecea en un amistoso de preparación de Huracán en la antesala de la reanudación de la Liga Profesional 2024 Prensa Huracán

“El objetivo primordial es lograr una buena capacidad aeróbica, estamos haciendo un entrenamiento intensivo y de sofocación buscando la fatiga. Lo exigimos al máximo para que mejore su capacidad aeróbica, velocidad, la reacción y que no se agote. Vamos trabajando con diferentes estímulos para que pueda controlarlo después en la cancha. Es notoria su pérdida de peso, pero no nos olvidamos que su juego es de contacto permanente, así que lo que hacemos es transformar grasa en músculo. Está bien, muy potente, lo queremos rápido y fuerte”, explicó en declaraciones a TyC Sports su preparador físico Diego Romero.

Y sobre el delantero que venía de jugar en Barracas Central, sin mucho protagonismo, Romero agregó: “Le metemos mucho también a lo coordinativo y cognitivo, que es clave. La cabeza, su motivación y confianza, es fundamental y también hay que trabajarlo. Lo veo bien y contento y eso lo hace un verdadero toro. Esta semana entrenamos todos los días, una hora, hora y media. Me alegra ver que está dando sus frutos. Lo veo motivado, con ganas de jugar y romperla toda”.

Wanchope tiene en la mira el clásico del sábado con San Lorenzo (se jugará desde las 15, en el Nuevo Gasómetro), por la 6° fecha de la Liga Profesional: “Con el clásico me pasan muchas cosas. Tengo muchas ganas de jugarlo, lo deseo. Volver a sentir esa exigencia de jugar un clásico es muy linda, es especial”, expresó el delantero.

“La gente de Huracán no regala cariño así porque sí. Te lo tenés que ganar. El cariño hacia mí es algo del pasado que ahora tengo que revalidar. Sólo quiero volver a sentir lo mismo y rendir de la misma forma”, aseguró Ábila en diálogo con El Ojo del Huracán. Y agregó: “La gente quiere que siga siendo el mismo que se fue en 2017. Tengo esa responsabilidad y ese deseo”.

Wanchope Abila haciendo trabajos de gimnasio en su regreso a Huracán Prensa Huracán

Frank Darío Kudelka, DT del Globo que convivió con tres etapas con Wanchope Abila en la relación entrenador-delantero, afirmó este jueves en conferencia de prensa: “Como lo hemos dicho, más allá del conocimiento mutuo, con él siempre hay un nuevo conocimiento que es el que dicta la realidad, los hechos son los que van a demostrar qué suceda ahora. ¿Si es su última batalla? No sé, eso hay que preguntarle a él. Es un desafío para él como lo fue para Nacho (Pussetto) cuando lo hizo. Ellos tienen más consideración para con la gente de Huracán, tienen un vínculo especial, pero todos estamos ilusionados con hacer las cosas bien”.

¿Cómo está Huracán? “Entiendo que tenemos como esas carreras de fórmula 1 que pasa algo y entran los auxiliares. Es un nuevo comienzo del torneo, un recomienzo. Tenemos que picar en punta, esa es la idea”, agregó el entrenador con respecto a las ambiciones colectivas.

Wanchope Abila quiere reinventarse y darle alegrías a Huracán, club con el que ascendió en 2014, ganó la Copa Argentina de ese año y la Supercopa Argentina ante River en 2015. Si a los 34 años buscaba un desafío, lo encontró.

LA NACION