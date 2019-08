Fuente: Archivo

Sigue la novela entre Mauro Icardi e Inter. El delantero argentino no volverá a jugar en el equipo que ahora dirige Antonio Conte, menos aún después de la contratación de Romelu Lukaku. El delantero belga, quien llegó desde Manchester United, recibió la camiseta número nueve que pertenecía a Icardi. En la jornada de este domingo hizo su debut y marcó cuatro de los ocho goles con los que su nueva formación se impuso frente al Virtus Bergamo.

Dos años de contrato le quedan a Icardi en el Inter. Después de hacer públicas sus intenciones de incorporarse a la Juventus y sin haber conseguido concretar la operación, en el club le advirtieron que aceptara alguna de las ofertas que habían propuesto Napoli o Roma. Empecinado en jugar en la Vecchia Signora, desestimó ambas y el Inter se cansó: le aseguró que, en caso de no marcharse, le harían cumplir los dos años de contrato sin jugar un solo minuto.

De cara al desolador panorama, Icardi habría cambiado de opinión: Wanda Nara, su representante, ahora presiona a Napoli para que realice una oferta oficial para hacerse con los servicios del nueve albiceleste, publicó La Gazzetta dello Sport.

Si bien Juventus es su prioridad, ahora Icardi aceptaría cualquiera de las otras dos propuestas. De todas maneras la Juve no está descartada como posible destino de Icardi, siempre en caso de que se concreten un par de movimientos: si Neymar se marcha del PSG, Paulo Dybala podría reemplazar al astro brasileño en el combinado francés. Esa cadena de movimientos le permitiría a Icardi desembarcar en el campeón de la Serie A.

La Roma también podría irrumpir en su horizonte: Paulo Fonseca, su técnico, elogió al argentino. "Es un gran jugador. Como siempre he dicho, hablo exclusivamente de los jugadores que están aquí con nosotros, me mantengo fiel a ese principio, no suelo hablar de jugadores que no estén presentes, pero Icardi es de un valor absoluto", confesó. La Roma ofrecería un trueque a cambio de Edin Dzeko más 40 millones de euros para quedarse con el rosarino, según informó Sky Sport.

Posible efecto a "cinco bandas"

La salida de Neymar hacia Real Madrid o Barcelona podría desatar un efecto a cinco bandas, según publica La Gazzetta dello Sport en su tapa de hoy. "Neymar libera a todos", dicen. Y así lo explican: "Con las negociaciones avanzadas con Real Madrid y Barcelona, el PSG podría encontrar en Dybala al sustituto de Neymar, lo que llevaría a Icardi a Juventus, Dzeko a Inter, e Higuaín a la Roma". El futuro del brasileño todavía es una incógnita. Los medios españoles señalan que Real Madrid está adelantado en las negociaciones, pero no descartan a Barcelona y el poder de fuego que significa la relación de Neymar con Lionel Messi.