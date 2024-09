Iker Muniain en San Lorenzo: el volante que soñaba con jugar en River, se enamoró de San Lorenzo y causa furor

Escuchar

Tres meses atrás, una explosión de sentimientos. Cerca de 30.000 hinchas de Athletic de Bilbao participan en el San Mamés en el acto de despedida a Iker Muniain, que abandona el club. Emblema de la entidad, recuerda justo en ese momento su admiración hacia Marcelo Bielsa.

El Loco vivió en el fogoso club una de sus experiencias más largas y satisfactorias como entrenador. Llegó en el verano europeo de 2011 de la mano del nuevo presidente bilbaíno Josu Urrutia y estuvo hasta 2013. Cambió la mentalidad del club y dejó una huella en sus futbolistas. Antes de que el cantante urbano Baby G interpretase una canción dedicada a su clase (”Iker Muniain, jugador del Athletic y ahora también campeón, se mueve rápido siempre en el campo como un Lamborghini”), el volante ofensivo que también puede desempeñarse como extremo pidió un aplauso para otro de los grandes entrenadores de su carrera.

“Pido un aplauso para Bielsa. Él introdujo un fútbol diferente. Tenía su método, que era un poco particular. Defendíamos persiguiendo a los jugadores, al hombre, por todo el campo. Obtuvimos buenísimos resultados, sobre todo en Europa, lo que hizo que todo el mundo se enamorase”, rememoró.

Y fue más allá. “Llegamos a las finales y no pudimos obtener el premio que todos queríamos, que era conseguir algún título. Pero aprendí que muchas veces, de lo que hay que disfrutar, no solo es del premio final, sino el camino. Con Marcelo Bielsa lo disfrutamos todos, a pesar de que la pérdida fue dolorosa”, añadió. Rápidamente, su deseo empezó a florecer: jugar en el fútbol argentino. Jugar más precisamente en River. Y, desde ya, en el Monumental.

“Aparecer en el Monumental es una de las opciones que contemplo, que me atraen. Mi pasión por River ha ido aumentando. Quitando a Athletic de Bilbao, que es el club de mi vida, yo siento hacia River un vínculo emocional y sentimental muy grande. Lo he manifestado muchas veces”. En algo se pusieron de acuerdo, con un mes de distancia, Martín Demichelis y Marcelo Gallardo: el talentoso hombre nacido en Pamplona no iba a ser tenido en cuenta. Un auténtico golpe a la ilusión de un jugador que estaba convencido de que su sueño se iba a convertir en realidad.

El día de su despedida, con sus hijos DPA - ATHLETIC CLUB

Cuando parecía que su obsesión había quedado en un costado, el futbolista español llegó a la Argentina y se sumó a San Lorenzo, motivado por el calor de sus hinchas.

Según se supo, durante la primera charla, Iker pidió ver videos de la hinchada de San Lorenzo, una de las más originales y multitudinarias de nuestro medio. Y dio el OK, luego de ir y volver de Europa. El vasco firmó oficialmente este viernes su contrato con San Lorenzo hasta diciembre de 2025 tras una reunión que mantuvo con la Comisión Directiva encabezada por el presidente Marcelo Moretti.

El ex jugador del Athletic Bilbao se pondrá a punto desde lo físico este fin de semana, con un preparador exclusivo, y se sumará al resto del plantel a las prácticas para el encuentro del sábado 14 de septiembre ante Vélez por la Liga Profesional. El último capitán que levantó la Copa del Rey de España se convertirá en el trigésimo tercer jugador europeo que jugará en el fútbol argentino. El último fue el italiano Daniele De Rossi que llegó desde la Roma a Boca en 2019.

De eso se encarga Iker.

El club de Boedo se está poniendo a punto para el único torneo en el que sigue en carrera, la Liga Profesional, y tendrá su revancha por quedar eliminado de la Copa Argentina justamente ante Vélez, el líder del campeonato, en el Nuevo Gasómetro.

El vasco espera sumarse a las prácticas este lunes, mientras desde la dirigencia del club de Boedo reciba el visto bueno de FIFA tras abonar las deudas de los defensores Fabricio Formiliano y Cristian Zapata para que puedan levantar la inhibición.

Exige Leandro Romagnoli, que participó de la charla con el español Fotobaires

El español acaba de terminar una extensa etapa en el Athletic de Bilbao, equipo en el que jugó toda su carrera como profesional (debutó en 2009) y donde ganó la Supercopa de España 2015 y 2021 y la Copa del Rey 2024. En la entidad vasca, el moderno enganche disputó un total de 560 partidos, en los que anotó 76 goles y repartió 54 asistencias.

Muniain también tuvo una destacada trayectoria en las selecciones juveniles de España, con las que ganó las Eurocopas Sub 21 de 2011 y 2013. Con el seleccionado mayor disputó dos partidos: un amistoso que terminó en goleada 5-0 sobre Venezuela en 2012 y un encuentro clasificatorio para la Eurocopa 2021, en 2019, en el que superó por 2-0 a Malta.

Al lado de Isco, en tiempos de selección Diario AS

Su amor por River siempre estuvo en el centro de su mesita de luz. “Cuando eres pequeño y ves por la tele los clásicos River-Boca, siempre te decantas por uno. Yo me decanté por River y hasta el día de hoy tengo esa ilusión por River y por toda su hinchada”, confesó, tiempo atrás.

Alguna vez, además, recordó cómo hizo para ver la final de todos los tiempos. Una anécdota desopilante. “Yo soy muy fanático de River Plate... Entonces dije: ‘Hostia, traen aquí el partido, tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Tengo que estar con mi equipo alentando”, contó Iker en una entrevista con Movistar+, años atrás.

Un choque contra el Atlético de Madrid de Rodrigo De Paul ANDER GILLENEA - AFP

El partido estaba pautado para el ahora histórico 9/12, su equipo jugaba un día después, aunque sospechaba que no iba a ser titular. “Nosotros estábamos en descenso, era diciembre, el equipo estaba horrible, habían echado al entrenador... La peor situación que te puedes imaginar”, resumió el escenario. Y siguió: “Llamé a Omar, una persona de confianza, y le dije que alquiláramos una furgoneta para ir a Madrid. Llegamos y había 50.000 personas de River Plate... No podía ir así con la cara descubierta. Me puse una peluca, unas gafas, una gorra y una bufanda y salimos a la calle. Fui como un barra brava”.

San Lorenzo jugará contra River, en el Monumental, el 24 de noviembre.

Iker Muniain, una imagen de presentación X

Este viernes, en un emotivo posteo, San Lorenzo (y el propio Iker, a través de sus palabras), recordó la conexión histórica vasca. Isidro Lángara fue un ídolo del club. Recaló en San Lorenzo en 1939 junto a José Iraragorri, Emilio Alonso Larrazábal (Emilín) y Ángel Zubieta, y se convirtió en uno de los máximos referentes de la historia azulgrana. Debutó con cuatro goles a River. En total, jugó 121 partidos y marcó 110 goles.

En el video, Iker le habla como si no hubiera un pasado. “Vasco, llevo poco tiempo en Argentina, pero me hablaron de ti. Me dijeron que viniste huyendo de la guerra, que dejaste a tu familia, que estabas solo, que no te conocía nadie... Escuché que te aplaudían hombres de traje y corbata...”, dice, en un comienzo.

¡Iker Muniain es nuevo jugador de San Lorenzo! ✍️



Llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2025.



Es un honor tenerte en casa, Iker. Boedo te va a enamorar.

Los hinchas ya entonan el clásico “vasco, vasco, vascooooooo”. Una nueva era comienza.

