Impacto: Neymar podría volver a jugar en Santos en 2025

Los hinchas de Santos tienen motivos para ilusionarse. Ocurre que el regreso de Neymar a Vila Belmiro, el estadio de club paulista, activó la esperanza de volver a ver al hijo pródigo con la casaca blanca.

Ney, de 32 años y actualmente recuperándose de una grave lesión de rodilla sufrida en el fútbol árabe, fue el gran invitado a la primera final del Campeonato Paulista entre Santos y Palmeiras. Incluso, se paseó por el campo de juego exhibiendo el trofeo que recibirá el ganador.

Además, el hombre que supo brillar junto a Lionel Messi en el Barcelona y luego rompió todos los récords al pasar al PSG a cambio de 222 millones de euros, visitó el vestuario y saludó a cada uno de los futbolistas que en la actualidad visten la camiseta blanca.

Os bastidores da visita mais que especial do Neymar Jr na grande final! 🏆🤍 pic.twitter.com/mDITxOxb1R — Santos FC (@SantosFC) April 1, 2024

El entusiasmo tiene sustento. Porque un dirigente del Peixe no dudó en asegurarle al portal UOL que “el año que viene Neymar volverá a jugar en Santos” y manifestó que fue el propio ídolo quien expresó su deseo de regresar al equipo en el que debutó profesionalmente.

Marcelo Teixeira, presidente del Santos, tiene una gran relación con Neymar y su familia, lo que simplifica cualquier gestión para el operativo retorno. De hecho, en una reciente entrevista con la señal CNN Brasil, el directivo comentó: “Ney tiene una relación de aprecio, respeto y gratitud con Santos. Entonces creo que el camino es inevitable”.

Neymar, que debutó profesionalmente en el Santos a los 16 años (en 2009), ya había estado en Vila Belmiro este año, cuando en febrero asistió a un partido contra Corinthians.

Mais um momento especial do @neymarjr no Templo Sagrado. 🏟️ pic.twitter.com/p27ZddIDD2 — Santos FC (@SantosFC) April 1, 2024

Ya entonces sobrevolaba el interés de Teixeira por repatriarlo. Incluso, el dirigente solicitó entonces no utilizar el número que Ney usaba hasta su regreso: “Pidió guardar la 11 hasta que él vuelva al club. Estamos muy esperanzados de tenerlo en el Santos. Será un honor contar nuevamente con el crack que formamos. La 11 será sacada hasta que él vuelva, la gente espera su regreso y ojalá podamos volver a Primera División para volver a tener a Neymar”.

No son días fáciles para Santos, que está próximo a volver a la primera división del Brasileirao luego de sufrir el primer descenso de su historia. El efecto que podría generar el anuncio de que Neymar vuelva al club en 2025 sería un golpe mediático internacional, sobre todo porque se daría en la previa del Mundial 2026, seguramente la última chance del número 10 de levantar la copa más deseada con su selección.

Durante su paso anterior por el Santos, Neymar logró ganar tres campeonatos paulistas consecutivos, una Copa de Brasil y una Copa Libertadores, torneo en el cual fue el máximo goleador y MVP y que le valió su rápida salida al fútbol europeo. Después de brillar en Barcelona y sufrir demasiadas bajas por lesiones graves en PSG, recaló inesperadamente en el Al-Hilal FC del fútbol árabe.

El video de Neymar en el que mostró el sufrimiento que padece durante su recuperación

Con dolor y sin Copa América

Neymar se perderá la Copa América de 2024 que se disputará en los Estados Unidos entre junio y julio del próximo año debido a una grave lesión en su rodilla izquierda que sufrió en octubre último. Así lo confirmó el médico de la selección brasileña de fútbol. Además, el volante brasileño mostró en sus redes sociales lo dolorosa y tortuosa que está siento su recuperación.

“No va a tener tiempo de recuperarse para jugar el torneo, es muy temprano. No vale la pena quemar las etapas para recuperarlo antes de tiempo y correr riesgos innecesarios”, afirmó el médico Rodrigo Lasmar, en una entrevista con la radio brasileña 98 FM.

Lasmar, quien a principio de noviembre operó a Neymar en una clínica de Belo Horizonte, al sureste de Brasil, aseguró que la recuperación debe tardar, al menos, nueve meses, por lo que “la expectativa” es que el atacante vuelva a estar oficialmente en una cancha recién a partir de agosto. “Necesitamos tener paciencia. Hablar de retorno antes de nueve meses es precoz, ese es el concepto mundial para una recuperación de ligamento”, explicó.

Sem dor não há cura, sem quedas não há virtude no levantar, e sem dificuldades não há superação.

Sigo na luta 🙏 pic.twitter.com/ZFrKlXD00d — Neymar Jr (@neymarjr) December 17, 2023

No se trata de una dolencia sencilla de superar. Incluso, Neymar compartió en sus redes sociales videos de todos los esfuerzos que está realizando para recuperarse. A un mes de la lesión, en la red social X publicó un video trabajando con su fisioterapeuta con la frase: “Sin dolor no hay cura, sin caídas no hay virtud en levantarse y sin dificultades no hay superación. Sigo en la lucha”. Mientras que en Instragram posteó uno diferente y escribió: “Un mes llorando y mucho dolor. SIGUE ADELANTE”.

Neymar, de 32 años, sufrió una rotura de ligamento cruzado y meniscos de la rodilla izquierda el 17 de octubre último, durante la derrota 2-0 de la selección pentacampeona mundial ante Uruguay en Montevideo, por la cuarta jornada de la eliminatoria sudamericana. El jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita, cuya carrera fue atravesada por duras lesiones, se retiró llorando y en camilla del campo de juego.

Crucero, tragedia y ¿gordo?

En el mientras tanto, a Neymar se lo vio en diciembre de otro ánimo, en el puerto de su Santos natal, con un colorido atuendo, subiendo a su crucero temático. “Ney en alta mar” tiene lugar del 26 al 29 de diciembre y promete 72 horas de audacia y alegría en espacios de ocio, fiestas, conciertos de los más diversos cantantes y stand-ups de los cómicos más famosos de Brasil.

Neymar en alta mar: un crucero junto al crack brasileño

Pero el tan esperado crucero de Neymar, MSC Preziosa, se vio envuelto en una tragedia que conmocionó a la comunidad tras la desaparición de un hombre. Se trata de Carlos Candreva, un conocido youtuber brasileño de 32 años, quien fue declarado muerto después de lanzarse desde el 15º piso del crucero tras una aparente discusión con su compañera de viaje, la modelo Vitória Bárbara Momenso.

Según informes de varios medios brasileños, la pareja mantenía una relación sentimental abierta, pero una discusión llevó a un trágico desenlace. Todo indicaría que el youtuber, enfurecido, revisó el teléfono de la modelo y envió capturas de pantalla de sus conversaciones con otros hombres a amigos. “Vio mis conversaciones con otros hombres y envió capturas de pantalla a amigos diciendo que estaba pensando en matarme”, relató Momenso en declaraciones al medio Metrópoles.

La situación alcanzó su punto crítico cuando Candreva amenazó con saltar al mar y, tras pronunciar las palabras “¿Lo dudas?”, se lanzó desde la altura. A pesar de la proximidad de otras personas, nadie pudo reaccionar a tiempo, y el youtuber desapareció en el agua antes de que los equipos del crucero iniciaran la búsqueda.

Al mismo tiempo, se viralizaron imágenes en donde parecía verse a Ney con sobrepeso. Además hubo imágenes que circularon rápidamente por las redes sociales, donde algunos lo describieron como un “exjugador”. Ante eso, el futbolista decidió responder al hate recibido con una storie en su cuenta de Instagram.

“Finalizado el entrenamiento de hoy. ¿Sobrepeso? Belleza... pero, ¿gordo? No lo creo. Esto es para vos, hater”, retrucó el delantero en un video donde lo finalizó con el gesto del “fuck you” para quienes le dieron entidad a la imagen y se encargaron de denostarlo en sus perfiles.

¿Cuánto cuesta el Crucero Ney Mar?

En la primera tanda de venta al público, los precios de las habitaciones oscilaban entre 5159 reales (unos US$ 1060), la más barata, y 7265 reales (US$ 1500), la más cara. Sin embargo, con el paso del tiempo, los camarotes pasaron de costar 22.240 reales (el más básico), es decir, unos 4575 dólares, a 28.240 reales (US$ 5800). Se trata de la habitación exterior con balcón, que da derecho a TV interactiva, Wi-Fi, teléfono, caja fuerte y minibar, además de sofá y armario.

¿Qué incluye el Crucero Ney Mar? Los participantes en el crucero, que garantiza entretenimiento durante las 72 horas de viaje, podrán disfrutar de casinos, tiendas especializadas, boliches, sala de juegos, cine 4D, parque acuático, gimnasio, spa, espectáculos teatrales y opciones gastronómicas de todo el mundo. Junto con Neymar, a bordo, están sus familiares directos y los amigos, entre ellos, los conocidos Toiss, grupo de jóvenes que lo acompañan por el mundo a cambio de un salario.

