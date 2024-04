La controvertida actitud de Neymar en pleno festejo por los seis meses de su hija

Escuchar

El 8 de abril Bruna Biancardi y Neymar Jr. vivieron un especial momento que no dudaron en retratar en las redes sociales. Celebraron los seis meses de su hija Mavie y la para la ocasión no faltó un evento privado en el que hubo una tradicional torta de cumpleaños. Sin embargo, la felicidad del momento se vio eclipsada por un particular detalle que visualizaron sus seguidores: la falta de atención del jugador hacia la pequeña por un motivo puntual: hacer apuestas con su celular.

En los últimos meses, la figura de Neymar estuvo rodeada de polémicas respecto de su vida privada. En diversas ocasiones, mientras su pareja cursaba el embarazo, fue captado en varias fiestas acompañado por mujeres. Esta situación llevó al poco tiempo a Bruna a comunicar -mediante Instagram- su separación a tan solo un mes de dar a luz a su hija y tras tres años de noviazgo. Desde entonces, ambos se mostraron con un cordial vínculo y mucho se especula sobre una posible reconciliación.

Mavie cumplió seis meses de vida (Foto Instagram @mavieebaby)

Como sea, no dudaron en mostrarse juntos en una de las ocasiones más especiales: la celebración de seis meses de vida de su hija. Mediante la cuenta personal de Instagram de Mavie -que maneja su madre- se dieron a conocer una serie de imágenes y videos del festejo. Allí, los flamantes padres y la bebé soplaron una vela de cumpleaños.

Si bien se trató de un momento feliz para los tres, la viralización de las imágenes quedó envuelta en una polémica porque se ve a Neymar en pleno cántico de cumpleaños con la atención puesta en el celular que estaba a su lado.

El ojo afilado de los seguidores de las redes notaron que lo que hacía Neymar en ese momento eran apuestas virtuales de póker. Cabe destacar que él frecuentemente comparte videos en donde participa de juegos, ya que es el embajador de una web de este tipo de entretenimiento. Sin embargo, la crítica se centró en el instante familiar que eligió usarla.

Neymar y Bruna celebraron la vida de su hija (Captura video)

“El tipo ni siquiera puede disfrutar el momento, es más adicto al póker”; “Me daría vergüenza publicar un video como ese, en el que se ve claramente al padre más involucrado en el póker con el móvil que en las felicitaciones de su hija”; “El famoso ‘juego online no tiene pausa” y “Este chico es diferente al resto y le regala a su hija una victoria de póquer en su cumpleaños”, fueron algunas de las críticas que recibió el amigo de Lionel Messi en la publicación. Tanto Bruna como Neymar no respondieron a los comentarios.

