Independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana: ganó su segundo título combinando juventud ecuatoriana y experiencia argentina

Desde aquella histórica edición 2020 que contó con una final íntegramente argentina (que ganó históricamente Defensa y Justicia), el rendimiento de los equipos del país en la de Copa Sudamericana ha caído considerablemente; Lanús fue el que más lejos llegó en la actual temporada, cayendo en los octavos de final. No obstante, la final disputada el sábado tuvo un condimento nacional inherente, no sólo en su sede, el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, sino también en los propios equipos que disputaron la definición, en particular el campeón y verdugo del granate, Independiente del Valle, cuyo contingente conforma la mitad del once inicial.

Pero los argentinos no son meramente un número en el equipo que venció contundentemente a San Pablo por 2-0, sino que son protagonistas excluyentes. Lautaro Díaz y Lorenzo Faravelli participaron en ambos tantos como goleadores y asistidores. El pehuajense Mateo Carabajal y Richard Schunke (hermano menor de Jonathan, de extenso recorrido en el ascenso y primera división) comandaron la defensa campeona. El inoxidable Cristian Pellerano, de 40 años, llevó la cinta de capitán y levantó el trofeo, como ya lo había hecho en 2019 y también 2010, pero con Independiente de Avellaneda. Y no puede faltar Martín Anselmi, el periodista deportivo devenido en joven director técnico que fue parte de aquella primera conquista en Asunción como asistente de Miguel Ángel Ramírez, y ahora guió a los ecuatorianos a otro título en apenas tres años a base de un estilo de fútbol de presión alta y transiciones precisas y veloces.

Lautaro Díaz empezó el 2022 jugando en Villa Dálmine; hoy lo termina como campeón de la Copa Sudamericana y elegido como la figura de la final con Independiente del Valle JUAN MABROMATA - AFP

El mérito de Independiente está también en cómo fue construyendo esa base de futbolistas que ayudaron a conseguir un nuevo triunfo continental. El proyecto que lleva a cabo la institución hace más de una década consiste en poner un profundo énfasis en formar y potenciar jugadores surgidos en las inferiores del club, que hoy conforman la columna vertebral de la joven selección ecuatoriana que viajará a Qatar (destacan nombres como Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Alan Franco, Moisés Caicedo y Michael Estrada) y en paralelo reclutar por bajo costo en ligas del resto del continente. Los ejemplos son contundentes: Schunke pasó seis años en Almagro antes de emigrar a Ecuador; Carabajal fue traspasado tras disputar apenas 33 partidos con Arsenal; Pellerano llegó con 36 años en 2018 después de un paso por Tijuana; y Díaz, figura en la final, jugaba en Villa Dálmine hace seis meses.

"Es una enseñanza para todo el fútbol, de que los procesos te dan victorias. Esto no es una casualidad, es consecuencia de un proceso" Lorenzo Faravelli

Y este segundo título internacional es tan solo una nueva confirmación del éxito sin reservas del modelo que lleva a cabo el negriazul. Los primeros sondeos llegaron con el subcampeonato local obtenido en 2013, pero a los éxitos conocidos, como aquella histórica campaña de Copa Libertadores en 2016 y la mencionada Sudamericana 2019, hay que sumarle también lo conseguido en categorías inferiores: el conjunto de Sangolquí domina la Libertadores Sub 20, competición de la que fueron finalistas en 2018 y 2022, pero que conquistaron por por primera vez en 2020, venciendo a un River que tenía en sus filas a Enzo Fernández y Lucas Beltrán, entre otros.

El éxito de Independiente del Valle se remonta hacia casi una década, con su histórica campaña de Copa Libertadores 2016, eliminando a River y Boca de camino a la final, como su logro más emblemático Daniel Jayo - LA NACION

En un contexto de fútbol sudamericano de severas diferencias deportivas y económicas entre Brasil, Argentina y el resto del continente, cuyas consecuencias se profundizarán en los años venideros, el proyecto que lleva a cabo Independiente del Valle se erige como un serio adversario a una hegemonía que parece inquebrantable. ¿La clave? La combinación de juventud ecuatoriana con experiencia argentina.

Faravelli lo puso en palabras luego de que se confirme la victoria en Córdoba: “Me parece que no somos conscientes de que tal vez estamos escribiendo una página grande para el fútbol de Ecuador, no sólo para nosotros, y ojalá podamos seguir escribiendo páginas aún mayores”.

Lo mejor de la final

Independiente del Valle se embolsó con 5 millones de dólares por el triunfo y rompió el dominio en torneos sudamericanos de los brasileños, que a través de Athletico Paranaense habían obtenido la Copa Sudamericana en dos de las últimas cuatro ediciones.

La expulsión de Calleri

Jonathan Calleri tuvo una final para el olvido. El ex Boca tuvo el empate a los 28 minutos, pero tras eludir al arquero Moisés Ramírez se quedó con poco ángulo y no acertó al arco cuando intentó convertir, en lo que fue la acción más clara del elenco de Brasil en la primera mitad. Y en el final del partido, en tiempo de descuento, fue expulsado. Vio la tarjeta roja. El equipo brasileño terminó con 9 futbolistas ya que también fue expulsado Diego Costa a los 96 minutos.

La roja de Calleri, mostrada por el árbitro Wilmar Roldán, fue por doble amarilla. Al centrodelantero ya lo habían expulsado en la actual Copa Sudamericana ante Universidad Católica, de Chile, en el partido de ida por los octavos de final.

Más fotos de la final

La alegría de todo Independiente del Valle celebrando la Copa Sudamericana 2022 Natacha Pisarenko - AP

La frustración de los jugadores de San Pablo Natacha Pisarenko - AP

Los jugadores de Independiente del Valle, de Ecuador, festejan la victoria en la final de la Copa Sudamericana ante Sao Paulo, el sábado 1 de octubre de 2022 (AP Foto/Natacha Pisarenko)