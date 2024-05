Independiente entró en un zona de dudas sobre la continuidad de Carlos Tevez: el frente interno que tiene el entrenador

Escuchar

La situación de Carlos Tevez en Independiente parece ir partido a partido. O, mejor dicho, día a día. Las reuniones se suceden. Primero fue entre el presidente Néstor Grindetti con el entrenador, en Villa Dominico. Después, entre los dirigentes que toman decisiones. Nadie se apresurará en medio de una calma tensa.

Son muchas las preguntas que por estas horas recorren el fútbol profesional del club. Aunque las de mayor peso son muy claras. ¿Tevez puede irse? ¿Los dirigentes serán capaces de echarlo? Da la impresión de que las partes dejan fluir el tema.

Hay un escenario complicado, en el que cuesta encontrarle la vuelta al juego. También existe una carencia de resultados que vuelve más preocupante la situación. Lejos están los días en los que el Apache encarriló el rumbo y sacó a los Rojos del riesgo inminente del descenso.

También atrás quedaron las horas de clamor popular, luego de que el DT alzara la voz por lo que consideraba arbitrajes injustos contra su equipo. Siempre a título personal, Tevez embistió contra el referato, la AFA y, sobre todo, contra un dirigente de la entidad madre, Pablo Toviggino, mano derecha del presidente Claudio “Chiqui” Tapia. La cruzada le valió el reconocimiento de los hinchas. Aunque, en la actualidad, la propia preocupación por Independiente hizo que la imagen de Tevez bajara hasta niveles impensados poco tiempo atrás.

Por más que el DT haya intentado decir lo contrario, la doble eliminación en las últimas fechas de las dos Copas de la Liga (2023 y 2024) afectó a Tevez, que empezó a asumir que tiene un plantel mentalmente flojo para enfrentar partidos que deciden cosas importantes.

Esa charla con el Gallego Insua

También es cierto que las dudas vienen de antes. En las semanas que el equipo no jugó se planteó la duda de si Tevez se iba o no. Según pudo reconstruir LA NACION, algún dirigente hasta habló con Rubén Insua, exentrenador de San Lorenzo, pero también campeón con los Rojos en su etapa como futbolista.

La conversación llegó a oídos de Tevez y lo molestó. No es la primera que existen resquemores con la dirigencia. Vale recordar, por ejemplo, que Carlitos no fue a la Noche del Rey, un homenaje a los campeones históricos de la institución, porque le dieron a Ariel Holan la dirección técnica de uno de los equipos, en algo que sonó a maniobra para volver a instalarlo en la órbita del club.

Holan, por lo bajo o a viva voz, siempre mencionó la posibilidad de un regreso a Independiente, con el que ganó la Copa Sudamericana, en 2017, y la Suruga Bank, en 2018.

Cada detalle configura un microclima interno que, lentamente, desgasta a las partes. Quienes más lo conocen, aseguran que Tevez no se siente a gusto con los reproches, algo poco habitual en su carrera como futbolista y en su corta etapa como entrenador.

El sábado último, antes de la derrota con Talleres por 3-1, en Avellaneda, se escucharon más silbidos que aplausos cuando la voz del estadio Libertadores de América anunció el apellido Tevez. Después, ya en el campo, recibió total indiferencia –también se lleva mal con esa reacción–. Ni ovaciones ni insultos.

También se supo que uno de los encuentros que más preocupado lo dejó fue una victoria: el 2-0 frente a Juventud Unida, de San Luis, por la Copa Argentina. El rendimiento del plantel no lo conformó para nada.

Hace rato que le vienen lloviendo críticas por la falta de una idea concreta de juego. Son dardos directos que apuntan a si lo conceptos son claros o, directamente, si Tevez tiene el plantel apropiado para desarrollarla. Como sea, el equipo volvió a decepcionar contra Talleres. Y la expulsión infantil de Alexis Canelo fue otro de los grandes motivos de enojo.

Otro pedido recurrente para Tevez es una mayor participación de los juveniles. Por caso, Santiago López, que ingresó frente al conjunto cordobés; si bien cumplió, no ofreció un gran desequilibrio. Otro de los pedidos es Tomás Parmo, que había debutado frente a Juventud Unida.

Carlos Tevez atraviesa el momento de mayor duda en Independiente; no hace tanto lo sacó adelante en la lucha por la permanencia JORGE MATIAS BARAVALLE

“No es fácil jugar en la primera de Independiente. River hoy tiene otra estructura, Boca tiene otra estructura. Independiente no puede bancar ese proceso. Lo entiendo de esa manera. Si Parmo no entra con el pie derecho, va a jugar uno o dos partidos y lo van a bancar. Al tercero ya lo están puteando. El hincha de Independiente es así. Prefiero bancármela yo y que me puteen a mí”. La referencia a Parmo aplica para los demás chicos de Independiente en cuanto a los momentos para ponerlos en Primera, según los conceptos de Tevez.

Tevez sabe que poco margen de mejora tiene en las próximas cuatro fechas, antes del receso por la Copa América. Y, con las inhibiciones a cuestas, a Independiente le será difícil incorporar. Así, la motivación escasea.

Como si todo eso fuera poco, las noticias que llegan desde los entrenamientos tampoco son alentadoras. El capitán Iván Marcone, el futbolista más regular, se fracturó un dedo del pie izquierdo y, como mínimo, estará un mes inactivo. El referente se quedará afuera por un buen tiempo. Tiempo. De eso se trata.

