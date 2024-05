Carlos Tevez se refirió a la exigencia de los hinchas de Independiente, al debut de Parmo y a la posibilidad de que vuelva el Kun Agüero

Escuchar

El fútbol argentino vuelve a ponerse en marcha con el inicio de la Liga Profesional, e Independiente tiene ante sí un desafío de gran exigencia cuando se enfrente con Talleres, en el Estadio Libertadores de América, este sábado desde las 17.30. Después de la gran desilusión por la actuación en la Copa de la Liga, en la que de manera increíble quedó fuera de los playoffs en la última jornada justamente ante el mismo rival, Carlos Tevez tambaleó pero resistió en su puesto. Es un momento delicado para un club al que le llueven las inhibiciones por deudas y que necesita de un oxígeno deportivo para aplacar el ánimo de los hinchas.

El entrenador del Rojo sabe bien que se espera un mejor rendimiento de su equipo, algo que no se vio en el encuentro de Copa Argentina la semana pasada, cuando Independiente le ganó a Juventud Unida de San Luis por 2 a 0, en la cancha de Lanús.

Carlos Tevez busca la forma de sacar a Independiente adelante JORGE MATIAS BARAVALLE

En la previa del partido inaugural, Tevez apareció públicamente este viernes en un streaming organizado por el club, donde habló de las exigencias de los simpatizantes, de sus errores y del pedido por algunos de los jóvenes valores que ilusionan a la mitad de Avellaneda. “Me doy el permiso de equivocarme porque no tengo veinte años de experiencia como entrenador. Soy muy exigente, pero no me pongo la presión de salir campeón ya. Estoy creciendo junto con Independiente, construyendo sobre un pantano que nos dejaron”, dijo el Apache. Y continuó, haciendo hincapié en la responsabilidad dirigencial: “Si decimos ser el Rey de Copas, también tenemos que demostrarlo en el día a día. Tener buena infraestructura, vestuarios, gimnasios y herramientas que permitan que los jugadores estén de la mejor manera. Desde ahí se empieza a crecer y a ser un club grande”.

Poner o no poner a los chicos, ese el gran dilema de muchos entrenadores que no encuentran el rendimiento deseado con los futbolistas de mayor experiencia. Tevez sabe que son las reglas del juego, pero se hace cargo de no caer en apresurar procesos. Y puso el acento sobre el caso de Tomás Parmo, el chico de 16 años que juega en el Sub 17 y que debutó en la primera del Rojo en los últimos minutos del partido de Copa Argentina. “El hincha de Independiente hoy no tiene la paciencia que pueden tener los de Boca o River, que ya vienen con otra estructura de club. Hoy quizás Parmo juega dos partidos mal y lo putean porque hay impaciencia. Prefiero llevar a los chicos de a poco”, comenzó Tevez. Y siguió: “Las sensaciones son buenas. Él va de lunes a miércoles con la Selección y viene recién los jueves a trabajar con nosotros. Tiene una mochila muy grande y hay que llevarlo de a poco. No podemos mandarlo a Reserva por el entorno y la exposición que tiene. Lo veo con una cabeza totalmente diferente a los demás chicos. Lo veo muy centrado y que sabe lo que quiere. No tengo dudas que va a traerles muchas alegrías a los hinchas de Independiente. Hay que llevarlo tranquilo, con paciencia. En lo que no quiero equivocarme es en que no esté preparado para jugar en primera. No es fácil jugar en la primera de Independiente. River hoy tiene otra estructura, Boca tiene otra estructura. Independiente no puede bancar ese proceso. Lo entiendo de esa manera. Si Parmo no entra con el pie derecho, va a jugar uno o dos partidos y lo van a bancar. Al tercero ya lo están puteando. El hincha de Independiente es así. Prefiero bancármela yo y que me puteen a mí”.

Tomás Parmo debutó con 16 años frente a Juventud Unida de San Luis, por la Copa Argentina FOTOBAIRES/Jorge Baravalle

También se refirió al apoyo público que recibió por parte del máximo ídolo del club. En un momento crítico, Ricardo Bochini apoyó la continuidad del Apache, que destacó semejante respaldo: “Mi relación con Bochini es muy buena. A veces viene a los entrenamientos y tengo charlas con él. Me siento muy respaldado, salió a bancarme en un momento muy difícil. Si el Bocha en ese momento me tiraba para abajo, el club tenía que llamar otra vez a otro entrenador”, admitió Tevez.

Después hubo lugar para la distensión, cuando lo consultaron sobre si le gustaría que el Kun Agüero volviera a la actividad para vestir la camiseta de Independiente. “Sería algo muy lindo. Al club lo ayudaría muchísimo, a los chicos también. Sería muy lindo”. Y reveló que ya hubo varios contactos: “Lo hablo con él. Aunque sea cinco minutos... Es algo totalmente diferente. Al club le daría una vista internacional. Seguiríamos construyendo, que es lo que queremos”.

Carlos Tevez junto a Sergio Agüero y Federico Mancuello Independiente

También se refirió al rol de los más experimentados: “Es importante la tarea de los referentes y líderes del plantel para guiar a los más chicos. Igualmente yo le quito presiones institucionales a Mancuello y a Marcone -que además son hinchas- para que se encarguen primero de jugar y así hacer feliz a la gente”.

Finalmente, Tevez aportó una mirada positiva del club: “Vengo trabajando con Monzón, Tocalli y los dirigentes para transformarnos en un club serio, que hace mucho no se ve en Independiente. Es un laburo de toda la semana, no solo lo que la gente ve los domingos, por eso veo progreso en el club”.

