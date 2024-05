Carlos Tevez dejará de ser el técnico de Independiente después de dirigir el partido contra Platense

Escuchar

Los rumores fueron cobrando fuerza durante toda la semana, luego del sonado traspié frente a Talleres en la fecha inaugural de la Liga Profesional. Desde el sábado a la noche, cuando el 1-3 convirtió el estadio de Independiente en una caldera, Carlos Tevez fue meditando la posibilidad de dejar de ser el director técnico del Rojo. Hubo reuniones, en las que el presidente del club, Néstor Grindetti, le mostró su respaldo y le dio ánimo para que se quedara. Pero la decisión estaba tomada y se la transmitió este viernes por la mañana: el Apache dirigirá contra Platense, el domingo próximo, a las 15.30, su último partido como entrenador del Rojo.

Muy lejos quedó aquel 22 de agosto de 2023, cuando un sonriente Tevez estampaba su firma para unirse a un club que estaba deportivamente en apuros. Independiente navegaba por los últimos puestos y había riesgo de descenso. La gestión que había comenzado con Fabián Doman como presidente y que seguía con un inseguro Néstor Grindetti a cargo no le había encontrado la vuelta al rumbo futbolístico. Primero un novato como Leandro Stilitano y luego un experimentado como Ricardo Zielinski no consiguieron darle identidad ni resultados a un equipo que parecía no tener salida.

La llegada de Tevez cambió eso en el corto plazo. Sin grandes refuerzos, Independiente consiguió ganar partidos claves y, a caballo de la enjundia y compromiso que lo caracterizó en su época de jugador, el Apache pareció contagiar a sus futbolistas e ilusionar a los hinchas. El triunfo en el clásico ante Racing, en el Cilindro, potenció todo. Sin embargo, no pasó de eso. El equipo logró clasificarse entre los cuatro mejores de la zona de la Copa de la Liga y todo quedó en desencanto. El final de la temporada, sin siquiera arañar un puesto de clasificación en una copa internacional, lo marcó apenas el consuelo por haber escapado del apuro de los últimos puestos.

Néstor Grindetti, junto con Carlos Tevez; el presidente de Independiente fue el único dirigente que siempre sostuvo su apoyo al Apache LN+

En Independiente estaban conformes y en diciembre le renovaron el contrato hasta fines de 2026. Con sonrisas y un aire más calmo, Tevez planificó la pretemporada, no sin algún contratiempo: lo que iba a ser una preparación con amistosos en Estados Unidos terminó en un fiasco nunca aclarado. Los refuerzos pedidos llegaron y se dedicó con todo a preparar un equipo enteramente pensado por él. Sin embargo, el funcionamiento nunca apareció. La Copa de la Liga fue otro fiasco para el Independiente de Tevez, con dos agravantes: la derrota en el clásico con Racing, de local, y la increíble pérdida de la clasificación a los cuartos de final, en el 2 a 2 ante Talleres, en un partido en el que tuvo todo a favor para ganarlo tranquilo.

Pese a contar con el apoyo de ídolos del club, como Ricardo Bochini, Gabriel Milito o el Kun Agüero, Tevez estuvo estos últimos meses mirando de reojo a los que mandan.

Es que en el medio, hubo situaciones extrafutbolísticas que limaron la relación con la dirigencia. En las semanas que el equipo no jugó se planteó la duda de si Tevez se iba o no. Según pudo reconstruir LA NACION, algún dirigente hasta habló con Rubén Insua, exentrenador de San Lorenzo, pero también campeón con los Rojos en su etapa como futbolista.

La conversación llegó a oídos de Tevez y lo molestó. No era el primer resquemor con los dirigentes. Vale recordar, por ejemplo, que Carlitos no fue a la Noche del Rey, un homenaje a los campeones históricos de la institución, porque le dieron a Ariel Holan la dirección técnica de uno de los equipos, en algo que sonó a maniobra para volver a instalarlo en la órbita del club.

Holan, por lo bajo o a viva voz, siempre mencionó la posibilidad de un regreso a Independiente, con el que ganó la Copa Sudamericana, en 2017, y la Suruga Bank, en 2018. Aunque hace algunas semanas, firmó con Barcelona de Ecuador.

Rubén Darío Insua, que hace poco dejó su cargo en San Lorenzo, es uno de los mencionados como posibles sucesores de Tevez Dolores Ochoa - AP

¿Será Rubén Insua el indicado para tomar el equipo en un torneo que recién comienza? ¿Será, como algunos sugieren, Julio Vaccari, que se acaba de despedir de Defensa y Justicia? El primero, viejo conocido en el club, propone un fútbol más conservador, el mismo que mostró en San Lorenzo y que le supuso igual cantidad de fieles y detractores. El otro, menos conocido y más audaz en su propuesta, dejó el club de Florencio Varela luego de no poder pasar de fase en la Copa Sudamericana.

Tevez, de 40 años, dirigió en estos casi nueve meses 31 partidos oficiales de Independiente. Los números fríos no fueron tan malos: ganó 14, empató 10 y perdió 7. Sin embargo, si uno pone en contexto esos guarismos, el rendimiento del equipo, salvo algunas excepciones, fue de regular para abajo. Y en ninguno de los torneos en los que participó por completo (Copa Argentina 2023, y Copa de la Liga 2023 y 2024) no dio el salto a instancias finales.

