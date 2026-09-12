Independiente Rivadavia derrotó a Aldosivi en un partido de 7 goles y Alex Arce marcó por duplicado

Siete goles, dos equipos dispuestos a atacar y suspenso hasta el final en Mendoza. Independiente Rivadavia derrotó por 4 a 3 a Aldosivi en uno de los partidos más prolíficos del torneo Clausura. Cuatro tantos llegaron durante un primer tiempo frenético, incluidos tres en apenas nueve minutos, y Alex Arce volvió a destacarse con un doblete y a afirmarse como el máximo goleador del fútbol argentino en el año.

Independiente Rivadavia ya dejó atrás la eliminación en la Copa Libertadores y ahora concentra sus esfuerzos en la doble competencia local, entre la Copa Argentina y el Clausura. La última derrota, ante River como visitante, lo obligaba a recuperarse como local para mantenerse en los puestos de arriba. Enfrente estaba uno de los equipos de peor campaña del campeonato: Aldosivi venía de conseguir su primera victoria del año en la liga y volvía a cruzarse con su rival apenas 17 días después de quedadar eliminado por la Lepra por Copa Argentina.

El encuentro tuvo vértigo desde el comienzo. Maximiliano Salas se mostró activo en la dupla ofensiva con Arce y la sociedad dio resultado rápidamente. El ex delantero de River recibió un pase, aguantó y bajó la pelota de pecho para abrir hacia el delantero paraguayo, recostado sobre la izquierda. Arce levantó la cabeza y encontró una llegada libre de Gonzalo Ríos, que conectó una volea potente al primer palo para establecer el 1 a 0 a los 9 minutos.

¡RÍOS PUSO EL PRIMERO DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



El delantero de Independiente Rivadavia apareció para marcar el 1-0 frente a Aldosivi.



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Ese tanto abrió una ráfaga que alteró por completo el partido. Tres minutos después, una pérdida de Tomás Bottari en la mitad de la cancha ante presión derivó en un contragolpe conducida por Nicolás Gaitán. El experimentado número 10, de 38 años, lanzó de zurda para una corrida de Tomás Fernández por la derecha, que resolvió de primera entre las piernas del arquero y consiguió el 1 a 1 a los 12.

No hubo tiempo para que el encuentro bajara su intensidad. A los 18 minutos, un córner al primer palo fue rechazado y la pelota quedó en poder de Ríos. Su definición de primera terminó convertida en una asistencia para Florentín Bobadilla, que apareció para cabecear y devolverle la ventaja al local. En nueve minutos tuvieron lugar tres goles.

A la fiesta del primer tiempo le faltaba el aporte del goleador. Sobre el cierre, Darío Herrera revisó una acción en el VAR y sancionó penal por una mano de Nicolás Cordero tras un cabezazo en una disputa con Bobadilla. Arce asumió la ejecución y sacó un remate potente para marcar el 3 a 1 antes del descanso.

Nicolás Gaitán, de 38 años, es el capitán de un Aldosivi que no sale del fondo: ganó uno de sus 25 compromisos en el año. Aldosivivi

La segunda parte mantuvo el atractivo. Un contraataque conducido por Gaitán terminó con un disparo que se desvió en Leonard Costa y provocó un reclamo de todo Aldosivi por una supuesta mano del defensor. El equipo dirigido por Javier Sanguinetti mostró desde el comienzo su intención de volver a meterse en partido y encontró algunas oportunidades, pero Nicolás Bolcato respondió.

La búsqueda tuvo premio a los 13 minutos. Una recuperación derivó en una salida rápida para Tomás Fernández, que dejó a un rival en el camino y lanzó un centro. Lucas ‘Pata’ Castro, otro de los experimentados del plantel, se lanzó de palomita y, a los 37 años, convirtió de cabeza y estableció el 3 a 2.

¡CASTRO PUSO EL SEGUNDO DE ALDOSIVI!



El mediocampista del equipo marplatense marcó de palomita frente a Independiente Rivadavia.



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El descuento volvió a ponerle suspenso a un encuentro que conservó el vértigo. Independiente Rivadavia dispuso de espacios y oportunidades para liquidarlo, e incluso un remate en el palo le negó la posibilidad de encontrar tranquilidad temprana.

El alivio pareció llegar a los 29 minutos del segundo tiempo. Matías Fernández, que había ingresado tras el descanso, aprovechó un rebote en ataque, encaró por la derecha y construyó una gran acción individual: amagó, dejó en el piso a su marcador y jugó hacia atrás para Arce. El paraguayo controló, la pelota quedó algo elevada y el goleador sacó una potente volea para anotar el 4 a 2.

El paraguayo Arce festeja con sus compañeros; lo hizo 19 veces en 2026 en el fútbol local. Independiente Rivadavia

Su segundo tanto amplió una marca individual destacada: Arce suma 19 goles en 29 partidos durante 2026 y es el máximo anotador del año en Argentina. El delantero de Independiente Rivadavia aventaja por 3 a Cristian Tarragona, de Unión, y volvió a ser determinante para el equipo mendocino.

Pero Aldosivi no se resignó. Con la necesidad de rescatar al menos un punto que lo ayudara en la tabla anual, buscó hasta el final y volvió a descontar, después de una pelota detenida. Un tiro libre lejano cayó directamente en el área, el arquero rechazó y, tras una serie de rebotes, Gaitán ensayó una chilena. La pelota quedó para Andrés Chávez, que cabeceó frente al arco; Bolcato tapó abajo, pero Joaquín Pombo apareció en el rebote para empujarla y fijar el 4 a 3.

El último descuento puso aun más tensión a un partido que nunca encontró calma. El resultado, sin embargo, ya no se modificó. Independiente Rivadavia resistió el intento final de Aldosivi y cerró un enfrentamiento de siete goles y constantes cambios de escenario, uno de los más entretenidos del campeonato.

Compacto de Independiente Rivadavia 4 vs. Aldosivi 3

La victoria prolongó la fortaleza de Independiente Rivadavia en Mendoza: ganó los cuatro partidos que afrontó como local en el torneo y se impuso en 10 de los 14 que jugó allí en el año. La realidad de Aldosivi está en el extremo opuesto. El equipo marplatense apenas consiguió un triunfo en sus 25 compromisos de 2026 y ya acumula 13 sin ganar como visitante.

En un duelo que empezó con tres goles en nueve minutos y mantuvo la incertidumbre hasta el cierre, Independiente Rivadavia encontró finalmente la diferencia en su poder ofensivo. Y, otra vez, tuvo como protagonista central a Arce: dos tantos más para el goleador del año y tres puntos en una tarde en la que el 4 a 3 explica apenas una parte –una buena parte– de todo lo que ocurrió en Mendoza.