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Independiente Santa Fe - Platense: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 21.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Independiente Santa Fe vs. Platense, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Independiente Santa Fe vs. Platense, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe y Platense se enfrentan este martes desde las 21.00h (hora de Argentina) en el estadio Nemesio Camacho (El Campin), en uno de los partidos del grupo E de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Independiente Santa Fe viene de empatar ante Corinthians por 1-1 mientras que Platense llega de empatar ante Peñarol por 1-1.

Todo lo que hay que saber

  • Independiente Santa Fe vs. Platense
  • Hora: 21.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Independiente Santa Fe y Platense en la tabla de posiciones

El grupo E de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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