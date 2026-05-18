Independiente Santa Fe - Platense: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

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Independiente Santa Fe y Platense se enfrentan este martes desde las 21.00h (hora de Argentina) en el estadio Nemesio Camacho (El Campin), en uno de los partidos del grupo E de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Independiente Santa Fe viene de empatar ante Corinthians por 1-1 mientras que Platense llega de empatar ante Peñarol por 1-1.
El grupo E de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .
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