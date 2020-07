Cecilio Domínguez Fuente: FotoBAIRES

El conflicto no se detiene. Deudas económicas y promesas incumplidas que desembocan en hartazgo y encienden reclamos legales. Las vías de negociación están desgastadas y resolver la crisis es un acertijo para los dirigentes de Independiente. El capitán Silvio Romero es un caso testigo: goleador, figura valorada por los simpatizantes, busca un destino bien lejos de Avellaneda. Boca y River hicieron contactos y los xeneizes tomaron una ventaja, aunque existen propuestas del exterior y diversos intereses que deberán ser ajustados. Las partes se reunirán hoy y la intención de los Rojos es consolidar un trueque con Iván Marcone, el volante que recibió varios llamados por parte del director técnico Lucas Pusineri.

Sin dinero, intervenir en el mercado de pases se presenta como una utopía para Independiente. Romero aseguró que no quiere quedar libre -1.400.000 dólares y resignar la deuda es lo que le planteó el club para ser dueño del pase-; Boca no está dispuesto a pagar el contrato que el delantero firmó con los Rojos y tampoco se muestra convencido de incluir a Marcone en la transacción.

Silvio Romero: entre lo que el club le adeuda y un posible trueque con Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Cecilio Domínguez es una alternativa que ofrecerá Independiente si no prosperan las conversaciones por Romero. El paraguayo le comunicó a Jorge Burruchaga, mánager del club, que no continuará en el plantel de Avellaneda: la FIFA multó a Independiente en 800 mil dólares por impago, aunque a esa cifra hay que sumarle US$ 3.200.000, monto que responde al pase.

El uruguayo Gastón Silva mantiene una durísima batalla legal con los Rojos: el defensor manifestó "conducta extorsiva" y "terrorismo de mercado", ya que el club le iniciará una demanda por US$ 8 millones. El charrúa tiene la autorización de la AFA para incorporarse a otra institución; el fallo de la FIFA también lo favorecerá. En el Boletín Oficial de la AFA y en calidad de jugador libre también figura Gonzalo Verón.

Sánchez Miño, todavía con el futuro indefinido Fuente: FotoBAIRES

Juan Sánchez Miño pidió la libertad a cambio de la deuda, aunque los dirigentes no aceptaron y esperan alguna oferta para hacer caja. También el arquero uruguayo Martín Campaña dejará Independiente -no prosperaron las negociaciones con Pumas, de México, ni con Atlético Mineiro, de Belo Horizonte-, mientras que Leandro Fernández no renovará el vínculo. El entrenador Pusineri les comunicó a Fernando Gaibor -acordaría un préstamo con Liga de Quito-, Lucas Albertengo, Christian Chávez y Braian Romero, que no serán tenidos en cuenta. La crisis y una mala gestión aceleran la estampida.