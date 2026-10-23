Independiente vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Independiente y Boca se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Ambos están en zona de acceso a octavos de final a falta de tres jornadas para que concluya la etapa regular. El encuentro está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Rojo, que viene de empatar 1 a 1 con Racing como visitante, se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El xeneize, por su parte, está segundo en la clasificación general del Grupo A con 24 unidades al igual que Defensa y Justicia y Vélez, a los que supera por diferencia de gol (+7 contra +6 del Halcón de Florencio Varela y +5 del Fortín). En la última fecha venció por 2 a 1 a Talleres en la Bombonera.

Maximiliano Meza convirtió el gol con el que Independiente empató con Racing en el clásico de Avellaneda FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 11 de abril de este año, por la 14° jornada del Apertura. Entonces, empataron 1 a 1 en la cancha de Boca por los goles de Milton Giménez -B- y Matías Abaldo -I-. El antecedente más reciente en Avellaneda es del 29 de julio de 2023, por la fecha 27 de la Liga Profesional, con triunfo del combinado de la Ribera por 2 a 0 con tantos de Exequiel Zeballos y Nicolás Valentini.

Independiente vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura 2026

Día : Domingo 25 de octubre.

: Domingo 25 de octubre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Nazareno Arasa.

Independiente vs. Boca. cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.13 contra los 3.69 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.21.