Carlos Tevez, después de Independiente-Atlético Tucumán: “No es fácil que te estén puteando y empatar el partido”

Carlos Tevez ya no tenía más cambios, había ordenado los cinco en el intento de arreglar la máquina descompuesta que era Independiente anoche en Avellaneda, imposibilitado de empatarle a Atlético Tucumán, el último de la Zona A. El Rojo era un equipo errante, sin rumbo, jugando sin ton ni son. Los hinchas bramaban de indignación y les apuntaban primero a los jugadores, para luego dedicarles insultos a los dirigentes, en un estadio Libertadores de América que se había convertido en una olla a presión. No se salvaba nadie. Finalmente llegó el empate a los 44 minutos del segundo tiempo, con el tanto de Mauricio Isla. Hubo cierto alivio, pero así y todo, el 1-1 dejó al Rojo en el sexto puesto y con 19 puntos, una posición muy incómoda pensando en la clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Más que nunca, a dos fechas del final, el Apache siente la exigencia. “Lo único rescatable es que el equipo empató el partido y estamos con vida. Lo que yo digo es de las formas. No es fácil que te estén puteando y empatar el partido de la manera que empató Independiente. Lo hizo como grupo, como equipo y eso me da tranquilidad. No jugamos bien ni como quiere la gente. Nos cuesta cuando tenemos que ser protagonistas de local. Tenemos que seguir trabajando”, sentenció el entrenador, que empieza a sentir el ardor de un club que vive de urgencias y que hace rato la pasa mal. Tevez es el mismo que en el certamen pasado supo sacar al Rojo de la zona de descenso, pero ahora suenan todas las alarmas frente al peligro de que la campaña se convierta en un híbrido, ni fu ni fa. Insuficiente para la historia de la entidad de Avellaneda.

Carlos Tevez busca la forma de sacar a Independiente adelante en las dos fechas restantes de la etapa regular de la Copa de la Liga JORGE MATIAS BARAVALLE

“No es el partido que pensábamos. Orgulloso de mis jugadores. Hoy no se dio como toda la gente de Independiente ni nosotros queríamos. Pero estoy orgulloso porque como equipo fuimos siempre para adelante. Mientras haya matemáticamente chances, estamos vivos, peleamos hasta el final”, fue lo primero que dijo en su conferencia de prensa. Y subrayó: “Son importantes las formas”.

Además, el DT señaló que su mayor preocupación era que el equipo no rompía líneas y puntualizó que el plantel debe continuar enfocado en luchar en las dos fechas restantes: “Hay que seguir. Creo que con más ganas todavía. Entendemos el malestar de la gente. Queríamos ganar y de otras formas. Como sucede, miramos el vaso vacío y no casi lleno. Mantener la calma, como siempre lo estuve”. Y agregó: “Todavía estamos vivos. Lo que nos tenemos que preguntar son las formas, nada más”.

En cuanto al ruido permanente de fondo cuando el equipo estaba en desventaja -más concretamente, los insultos de los hinchas contra los futbolistas y dirigentes-, comentó: “Entiendo el fastidio de la gente. “Estoy orgulloso de mis jugadores porque no es fácil competir en Argentina. Entonces, me parece que siempre miro eso. Vamos a pelear hasta el final, de eso no tengo dudas”, puntualizó Tevez en la charla con los periodistas.

“Jugadores, la c.. de su madre, a ver si se dan cuenta, que no juegan con nadie”, se escucho fuerte en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini. “El Rojo va a salir campeón, el día que se vayan todos los hijos de p... de la comisión”, se escuchó a continuación. Los cánticos agresivos coincidieron con una serie de incidentes que se registraron en la tribuna Miguel Santoro baja, sector que suele ocupar una facción de la barra denominada “Los Dueños de Avellaneda”. Pudieron verse corridas, empujones, gritos y trifulcas entre hinchas comunes y barrabravas de ese grupo.

La conferencia de Tevez

"NO ES FÁCIL QUE TE ESTÉN INSULTANDO Y EMPATAR EL PARTIDO"



Carlos Tevez habló de los insultos de los hinchas y la reacción de los jugadores ante Atlético.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/kiazo3a4D6 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 1, 2024

