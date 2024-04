Tevez, por ahora, se queda en Independiente: recibió el apoyo de Bochini, pero hay motivos que podrían empujarlo a marcharse

Escuchar

Más sí que no, más blanco que negro. El día después de la enésima frustración que significó la eliminación de Independiente de la Copa de la Liga cuando tenía todo a favor para clasificarse se tiñó de un gris semejante al cielo de otoño, aunque si bien la definición sobre el futuro a corto plazo mantiene la ambigüedad que empezó a gestarse en cuanto el 2 a 2 frente a Talleres selló el adiós del Rojo a la primera parte del año, con el transcurrir de las horas la continuidad de Carlos Tevez al frente del plantel para encarar el siguiente torneo parece más probable.

“Hablé con él anoche. Obviamente, estábamos todos golpeados. El resultado nos pegó a todos y a él también. Hoy volví a hablar con él, estaba entrenando al equipo. Me dijo que iba a entrenar toda la semana. Yo lo noté bien”. En diálogo con LA NACION+, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, emitió una muy tenue señal de lo que puede suceder en ese porvenir que navega en la incertidumbre. El Apache, que desistió de hablar con los medios luego del partido, se reunió con sus jugadores por la mañana en el predio de Villa Domínico, y luego dirigió un entrenamiento de circunstancias, ya que el plantel no retornará a la competencia hasta el 5 de mayo, cuando comience el torneo de la Liga Profesional.

El panorama, en todo caso, pinta tan incierto como el clima, y si en un principio se habló de una reunión del técnico con los directivos en la tarde del martes, luego se informó que la misma quedaba postergada para el miércoles. Y si bien la bronca generalizada de los hinchas al término del encuentro ante el conjunto cordobés podía vaticinar una renuncia inmediata del técnico, esta no se produjo, y con el correr de las horas se fue abriendo un abanico de opiniones mucho más amplio, tanto dentro como fuera de la institución.

Hacia el interior se asegura que la directiva está dividida en cuanto a la continuidad de Tevez -cuyo contrato vence en diciembre de 2026-, lo cual no es ninguna novedad. La historia viene de más lejos. Con un peso específico superior al de varios de sus antecesores, el Apache logró imponer su criterio en varias de las contrataciones (o no contrataciones) decididas durante el año que lleva en la entidad, aspecto que no es del gusto de todos en la dirigencia Roja.

Aquel episodio ocurrido tras el partido contra Barracas Central, con las duras críticas del entrenador hacia el estamento arbitral y el sistema general imperante en el fútbol argentino, tan contrastantes con los paños fríos que se intentaron aplicar desde el club, ahondaron un poco más las diferencias preexistentes con varios de los integrantes de la mesa chica de la directiva del Rojo. La ausencia de Tevez en La Noche del Rey, el evento que abrió las celebraciones por los 120 años de la institución, añadió otro factor de discordia que algunos asociaron a la presencia de Ariel Holan, que sería el candidato número uno para sucederlo en caso de dejar el cargo.

Con estos antecedentes, y el derrumbe del juego del equipo a partir de la derrota en cancha de Deportivo Riestra, el destino del Apache fue quedando cada vez más supeditado a la clasificación para cuartos de final. La no concreción del objetivo, así como las circunstancias del partido (Independiente se retiró al descanso ganando 2-0 y con ventaja numérica sobre el césped, ya que a Talleres le habían expulsado a Navarro) multiplicaron hasta el infinito la disconformidad general y los rumores sobre una prematura marcha del entrenador.

Ya a la salida del estadio, en la misma noche del lunes, podían escucharse voces que manifestaban unanimidad respecto al mal desempeño de los dirigentes y mayor discordancia, aunque con mayoría contraria, en relación con el trabajo de Tevez. La mañana del martes fue emparejando la balanza en este último punto, y ambos bandos cuentan con argumentos para sostener sus ideas.

Quienes se muestran favorables a la conclusión del ciclo del Apache apelan a la no participación del Rojo en la definición de las copas de la Liga 2023 y 2024, la irregularidad del juego exhibido, la falta de un estilo propio o una formación base, y la nula apuesta del técnico por los chicos más prometedores de las divisiones inferiores, como Santiago López, Tomás Parmo o Diego Tarzia, de nula o muy escasa participación en este año.

A su vez, quienes siguen apoyando a Tevez enseñan sobre todo los números: 13 victorias, 11 empates y 5 derrotas en 29 partidos disputados, lo que equivale a un 57,47% de puntos obtenidos, el segundo más eficaz entre todos los técnicos que pasaron por el Rojo en los últimos diez años, solo superado por Mauricio Pellegrino. También apuntan en el haber del Apache la recuperación del nivel futbolístico de jugadores como Iván Marcone, Joaquín Laso o Damián Pérez, la mejoría defensiva o la capacidad de competir contra cualquier rival. De hecho, en esta Copa, Independiente no perdió contra ninguno de los cinco equipos que le precedieron en la tabla final y sus tres caídas fueron por un apretado 1 a 0. Uno de los principales apoyos llegó este martes de parte del máximo ídolo del club. Ricardo Bochini posteó una foto con Tevez en su cuenta oficial de Instagram, con la siguiente frase: “Gran trabajo se está haciendo. A seguir con todo Carlos Tevez, que todos unidos vamos para adelante”.

A todas las cuestiones citadas hay que agregar un factor que no puede soslayarse. La inhibición para contratar jugadores en el próximo mercado de pases, ya oficializada por la FIFA por el caso de Fernando Gaibor, al que podrían sumarse varios más (Gastón Silva y los clubes mexicanos Mazatlán y América entre ellos) impediría inyectarle al plantel la dosis de jerarquía necesaria para alcanzar esos objetivos que se escapan una y otra vez entre los dedos del Rojo. Los más de 5 millones de dólares que podría necesitar el club para saldar estas deudas parecen una cifra inalcanzable a corto plazo, y podrían ser una llave para que el propio Tevez decida dar un paso al costado.

El día después del puñetazo en el corazón de Independiente continúa sin encontrar palabras oficiales que aclaren el panorama, sin certezas a corto ni mediano plazo. Tan gris como un cielo de otoño.