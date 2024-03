Escuchar

Nada hacía presagiar lo que ocurrió el martes por la noche. Si bien es cierto que había equipos de primera descontentos con el nivel del arbitraje en la Liga Profesional, dirigentes y entrenadores ventilaban su frustración por lo bajo. Sin demasiadas salidas de tono. En un “clima cordial”, como les gusta decir a los gestores del fútbol argentino. Sin embargo, la actuación de Pablo Dóvalo en Barracas Central-Independiente, y de su colega Luis Lobo Medina en el VAR, hizo trizas la tensa calma existente. Porque quienes hablaron fueron dos pesos pesados del fútbol argentino de la última década: Carlos Tevez, DT de los Rojos, y Sergio “Kun” Agüero, ídolo del club. No se trata de hombres de traje, como hasta ahora, sino de futbolistas (o ex) por los que los hinchas pagaban entradas e iban a la cancha. El peso de sus críticas es mucho mayor, porque tienen el respaldo de sus carreras futbolísticas, que incluso los llevó a destacarse en Europa .

Más allá de la actuación de Dóvalo -no sancionó un planchazo de Alexis Domínguez sobre Iván Marcone que era de roja y obvió dos posibles penales a Independiente que ni siquiera revisó-, el Apache no se calló en la conferencia de prensa, como suelen hacer sus colegas entrenadores cuando un árbitro lo perjudica. En lugar del “no voy hablar de eso”, Tevez se despachó: “Hablé antes del partido. Ya sabíamos que jugábamos contra 14″, protestó en la conferencia de prensa posterior al 2-2 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, donde Barracas hace de local. “Pero no así...¿Tanto? A ver... sabés que cuando jugás esta clase de partidos (por el rival), jugás con 14. No jugás contra 11. Eso fue lo que les dije a los futbolistas. Así es muy difícil ”.

"LO HABLÉ ANTES DEL PARTIDO. YA SABÍAMOS QUE JUGABAMOS CONTRA 14 JUGADORES"



✍️ Carlos Tevez



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/yQHvhKx0pT — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2024

Quien recogió el guante de la crítica pública fue Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y habitual defensor en las redes sociales de la “gestión Tapia”, el slogan que se usa para elogiar el paso de Claudio “Chiqui” Tapia -justamente, caudillo de Barracas Central- por la entidad rectora del fútbol argentino. Toviggino, rosarino de nacimiento y santiagueño por adopción, cargó las tintas sobre Tevez desde su perfil de X (ex Twitter): “Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!! ”, fustigó el directivo.

En cuatro líneas, le recordó al Apache su patada a Ezequiel Ham en un Argentinos Juniors-Boca que terminó con su rival fracturado y en el quirófano. Lo acusó de no tener el certificado analítico que lo habilita como DT y evocó su cercanía al ex presidente Mauricio Macri, con cuya familia se asoció para la construcción de parques eólicos. Es decir, Toviggino, que jugó con Sergio Massa en las elecciones pasadas y se jacta de ser un delfín de Gerardo Zamora, el gobernador santiagueño, metió a la política en una discusión que, después de las palabras de Tevez, sólo era futbolística.

Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!! https://t.co/qDR7aW4m6q — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) March 6, 2024

El Apache no se quedó callado y contraatacó, como si el intercambio epistolar por redes sociales y a la vista de todos fuera un partido de fútbol. “Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba ”, lo fustigó Tevez, acusándolo de tener plata sucia de la AFA y dinero de los amistosos en China de la selección, jugados en 2023. Un dato curioso: Toviggino es, en realidad, Claudio Tapia. Pero Tevez se cuida y no salpica hacia arriba. El Apache tiene una buena relación con el presidente de la AFA desde hace años. El dirigente acudió al cumpleaños 34 del hoy entrenador en 2018, por ejemplo. “¿Por qué no puedo ir al cumpleaños de un amigo?”, se defendió Tapia en una charla con un programa de radio en aquella ocasión. Además, le vendió al titular de la AFA una casa en Los Cardales. Y Carlitos no se olvida de que Tapia fue el único directivo que acompañó al seleccionado en la Copa Centenario de 2016, cuando la AFA tenía un tendal de deudas y no había un solo dólar disponible, post FIFAgate.

A Tevez le salió un defensor de lujo. Así como cuando entre ambos conformaban la delantera de la selección argentina y presionaban juntos a los zagueros rivales, la noche del martes fue testigo del regreso de la dupla Agüero-Tevez. El Kun se subió a las declaraciones de Toviggino y le contestó: “Antes de hablar porque no explicas bien cómo funciona el VAR ? Porque la verdad no se entiende nada papi . Ah y vos que curso Tenes ? ”, le reclamó el ex futbolista, que participará en un amistoso con viejas glorias de Independiente el próximo 23 de marzo. Y podría ser el puntapié inicial para su regreso al club, si es que los exámenes médicos lo habilitan.

Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024

En los fallos arbitrales sobrevuela la política. Cerca de Tapia saben que los errores muchas veces devienen en “favores” para determinados clubes, cercanos al poder. Y que la seguidilla de fallos termina por minar el prestigio de una ya desprestigiada Liga Profesional con 28 equipos. En este sentido, hay quienes piensan que el eslabón más débil de toda la cadena de poder es el propio Toviggino, combatido por lo bajo por varios clubes de primera. En el último tiempo, el santiagueño criticó en las redes a otras figuras como Jorge Brito (presidente de River) y Juan Sebastián Verón (hoy vicepresidente de Estudiantes de La Plata). Justamente, dos entidades que en algún momento le dieron la espalda a la AFA de Tapia y que no suelen comulgar con los ojos cerrados con las directivas que emanan desde el predio de Ezeiza.

Tevez, representado aún hoy por Adrián Ruocco, fue la figura emblemática que usó Daniel Angelici para ganar las elecciones en 2015. Más acá en el tiempo se especuló incluso con una fórmula presidencial del macrismo conformada por el Tano y el Apache. Y ahora Carlitos dirige a Independiente, un club presidido por Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión macrista (2007-2015). Luego fue intendente de Lanús por el PRO, el partido fundado por el ex Presidente de la Nación. Políticamente, Tevez es Macri. Desde allí también debe leerse lo que ocurrió el martes. La historia continuará en el próximo fallo arbitral. El sábado juegan Independiente y River en el Libertadores de América. El árbitro designado, Nazareno Arasa, sabe que tendrá mil ojos sobre sus espaldas. Y que cada error será magnificado por los antecedentes .