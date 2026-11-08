Independiente quedó fuera de las copas de 2027 por el desempate más inesperado: el ranking de fair play

Independiente volverá a quedarse sin competencia internacional en 2027, salvo que logre el título del Torneo Clausura. La frustración para los hinchas se profundizó al conocerse el detalle que definió su ubicación en la Tabla Anual: el equipo de Avellaneda terminó por detrás de Defensa y Justicia tras agotarse todos los criterios tradicionales de desempate.

Al equipo de Jadson Viera no le alcanzó con el triunfo en Avellaneda ante Deportivo Riestra por 2 a 1 en la última fecha, incluso con la derrota del equipo de Julio Vaccari en la Bombonera, que terminó consagrando al conjunto de Arruabarrena.

Felipe Tempone. Independiente vs Riestra. Fecha 16 Torneo Clausura Liga Porfesional Argentina. FACUNDO MORALES

Actualmente, los posibles cupos extra para la Copa Sudamericana alcanzarían hasta el 13° puesto de la clasificación general, siempre y cuando se den determinadas combinaciones, como una consagración de Boca en la Sudamericana y que algunos equipos ya clasificados vuelvan a obtener plazas internacionales. En ese escenario, Defensa y Justicia ocupa el último lugar con posibilidades de beneficiarse, mientras que Independiente quedó inmediatamente detrás.

La particularidad es que ambos equipos terminaron igualados en los principales indicadores: sumaron 47 puntos, marcaron 39 goles y recibieron 36. Ante esa paridad absoluta, hubo que recurrir al último criterio previsto por el reglamento, la tabla de fair play, que parte de una base de 1000 puntos y descuenta unidades por amonestaciones y expulsiones. Concretamentes, es una unidad por tarjeta amarilla, cuatro por doble amonestación y cinco por roja directa.

Defensa y Justicia perdió en La Bombonera ante Boca, pero los números le hicieron un guiño Manuel Cortina

Allí estuvo la diferencia decisiva. Independiente acumuló 875 puntos y finalizó 14°, mientras que Defensa y Justicia cerró con 885 y ocupó el 13° puesto. De este modo, el conjunto de Florencio Varela quedó mejor ubicado gracias a un menor castigo disciplinario. Los últimos amonestados con tarjeta amarilla en el Halcón fueron Tiziano Perrotta, Santiago Sosa, Valentín Loza y Maximiliano Porcel,

Para el Rojo, que no disputa una copa internacional desde la Sudamericana 2025 y que no juega la Libertadores desde 2018 (fue eliminado por River en cuartos de final), el único camino que queda abierto hacia el plano continental es levantar el trofeo del Clausura.

Más allá de que falta el partido de este domingo entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús, que completará el torneo Clausura, El Rojo ya tiene rival en los octavos de final certamen. Con el empate de Newell’s ante Instituto en Córdoba, Independiente quedó séptimo en la zona A y se medirá con Argentinos Juniors, que finalizó segundo en la zona B. El encuentro se juega el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.