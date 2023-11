escuchar

El año fue como una montaña rusa para Independiente. Un presidente que renunció a los pocos meses de haber asumido, un vicepresidente que dudó en tomar las riendas, tres directores técnicos e incorporaciones que, en su gran mayoría, no dieron la talla. Los temores por la posibilidad de perder la categoría y una decepción deportiva tras otra, que culminó con una certeza indeseada: por segundo año consecutivo el Rojo no participará de una copa internacional. Sin embargo, con la asunción de Carlos Tevez se vivió un mejor momento y mantuvo hasta el final cierta ilusión, pasado el susto de luchar abajo. No alcanzó.

Por eso, el entrenador, que acordó de palabra su vínculo por otros tres años en Avellaneda, empezó a delinear la próxima temporada, ya con voz autorizada para pedir incorporaciones y para depurar el plantel heredado. Este jueves, Tevez comenzó con el plan de comunicarles a varios futbolistas que no los tendrá en cuenta para lo que viene. De algunos era esperable, pero otros nombres sorprendieron. En principio, son cinco los jugadores que no seguirán: Martín Cauteruccio, Patricio Ostachuk, Édgar Elizalde, Martín Sarrafiore y Baltasar Barcia. Seguramente se buscará que algunos rescindan su vínculo, mientras que con otros se intentará su venta o salida a préstamo.

Martín Cauteruccio es uno de los que no tendrá en cuenta Tevez Fotobaires <)\

A esto se le suma que en las últimas horas se acordó la venta de Tomás Pozzo a Godoy Cruz, en una operación que a Independiente le reportaría un ingreso de un millón de dólares netos a cambio del 70 por ciento. Pozzo es un futbolista que dejó de tener lugar en el Rojo a partir de un desencuentro con Tevez. “Yo fui claro desde el primer día, primero estaba el escudo de Independiente y el que no lo entendía afuera... Y Tomás Pozzo no lo entendió”, explicó Tevez sobre un futbolista que apareció de manera destacada en la primera división, pero que se fue apagando.

Pozzo jugó 63 partidos y anotó 4 goles. A comienzos de año sufrió una rotura de ligamentos que lo tuvo varios meses sin jugar. Ricardo Zielinski lo puso unos minutos en la primera fecha de la Copa de la Liga, ante Colón. Con la llegada de Tevez, solo sumó 7 minutos en la victoria 1-0 ante Huracán. La última vez que fue tenido en cuenta: estuvo en el banco de suplentes en el clásico contra Racing, el 1° de octubre. Luego, quedó apartado del plantel profesional.

El ex Independiente Tomás Pozzo firmó su contrato con Godoy Cruz

El entrenador, además, no anduvo con vueltas a la hora de hablar sobre la conformación de su plantel. “Voy a traer un defensor central, un volante mixto y dos delanteros, ahora rómpanse la cabeza para saber quienes son”, dijo tajante, ante los micrófonos de ESPN, mientras que aclaró que no está en duda su continuidad en el club: “Vamos a firmar el contrato. Tranquilos que vamos a firmar”. Además, despejó rumores sobre algunos nombres que estaban dando vueltas como posibles refuerzos. “Benedetto no está en la lista que pasé. No es prioridad”, aclaró sobre el delantero de Boca.

También anunció que Santiago López, figura de la selección Sub 17 que este viernes buscará la medalla de bronce en el Mundial de Indonesia, formará parte de la pretemporada, que se estima será en Miami. “Voy a sentarme a hablar con él. Antes hubo manejos que no me parecieron correctos desde el club hacia él, hoy es todo diferente”, explicó el DT.

Santiago López Grobin, figura del Sub 17, hará la pretemporada a las órdenes de Tevez https://www.instagram.com/santiiloopez11

Bajas confirmadas y probables

En cuanto a los que se van, hay diferentes situaciones. Patricio Ostachuk, surgido de las divisiones inferiores, seguramente salga a préstamo. Disputó 31 partidos en la primera de Independiente. En el ciclo Tevez, solo jugó un partido: nada menos que contra Racing, en el que fue titular y fue reemplazado en el entretiempo.

Édgar Elizalde fue incorporado durante la gestión anterior, proveniente de Pescara. El central uruguayo, de 23 años, jugó 36 partidos y anotó 1 gol, aunque su rendimiento nunca fue el esperado. Tras la llegada de Tevez, apenas actuó 15 minutos contra Vélez. Luego, fue siempre suplente.

Al igual que Mulet, Martín Sarrafiore llegó bajo la gestión deportiva de Pablo Cavallero. El mediocampista, surgido en Huracán y que venía de varios años en el fútbol brasileño, tuvo bastante rodaje pero ofreció pocas soluciones. ¿El saldo? 20 partidos y 2 asistencias.

Baltasar Barcia, en un partido frente a Sarmiento @barciabaltasar1

Baltasar Barcia fue una de las apuestas de la actual dirigencia. Por la mitad del pase del joven volante de Rentistas (22 años), el Rojo pagó 500.000 dólares. Otro que ilusionó más de lo que dio: 27 partidos, 1 gol y 1 asistencia. Estaba lesionado cuando asumió Tevez, que solo lo utilizó 20 minutos contra Arsenal.

La baja de Martín Cauteruccio es acaso la que provoca más impacto, aunque cuando se ve su recorrido en Independiente hay argumentos. El rendimiento del delantero fue de mayor a menor. Anotó 12 goles en 38 partidos, aunque 11 de los gritos ocurrieron en la Liga Profesional, en la primera parte del año. En la Copa de la Liga su rendimiento fue malo, a tal punto que perdió la titularidad, aunque Tevez siempre lo tuvo en cuenta. Una enfermedad lo privó de jugar la segunda parte del certamen.

La duda es la continuidad de Agustín Mulet, que llegó a préstamo desde Vélez. El mediocampista no cumplió con las expectativas y apenas jugó 14 partidos. Con Tevez entró en dos partidos, un minuto en cada uno, contra Vélez y Gimnasia. Independiente, además, deberá pagarle al Fortín un cargo de 150.000 dólares. La probabilidad de que no continúe tiene que ver con que Independiente debería comprarle el pase.

Uno que estaba en duda era el colombiano Felipe Aguilar, que llegó a préstamo casi al mismo tiempo que era contratado Carlos Tevez como entrenador. El zaguero central participó bastante de la Copa de la Liga, aunque nunca fue titular indiscutido. Jugó 9 partidos. Sin embargo, se presume que el ex Nacional de Medellín y Lanús continuará con la camiseta roja.

Además, hay varios futbolistas que deberán resolver su continuidad, entre ellos, Damián Pérez y Cristian Báez, que están en negociaciones para renovar su contrato.

Carlos Tevez, cuando fue parte de la campaña para que los hinchas se asocien a Independiente Prensa Independiente

Los chicos y la gente

En su entrevista con ESPN, Tevez abordó dos temas que hicieron ruido en las últimas semanas. Por un lado, el pedido de muchos de que les diera más participación a los juveniles que se destacaban en la reserva. Sin embargo, Carlitos fue firme en sus principios: “Yo no soy de esos técnicos que si me falta un jugador, subo a un pibe de inferiores y lo prendo fuego para salvarme yo y al club”, aclaró.

Luego se refirió a la exigencia de los hinchas, sobre todo a partir de declaraciones suyas después del empate sin goles frente a Banfield, cuando se quejó del murmullo que llegaba desde las tribunas. “Entendí al público de Independiente después de Arsenal, que salí enojado. Ahí entendí que esta gente exige siempre”, dijo, y “El año que viene es mi equipo, el que yo elegí, el que yo voy a preparar y con el que tengo que pelear cosas importantes como es la exigencia en este club”, sentenció

