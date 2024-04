Carlos Tevez: su maestro como DT, qué lo inspiró de Marcelo Bielsa y el elogio a Lautaro Martínez

Escuchar

Carlos Tevez vive un momento decisivo como DT de Independiente. Busca lograr que su equipo se clasifique a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024, aunque ya no tiene margen de error. Debe vencer a Talleres de Córdoba este lunes en Avellaneda para tener posibilidades. Pero el Apache, apodo de guerrero que ya recibió desde su época de futbolista, no se achica. Tiene fe de que podrá conseguirlo. Incluso más allá de haber dudado en algún momento, tiene ganas de seguir peleándola en el Rojo.

En una entrevista con el diario italiano Gazzetta dello Sport que fue reproducida por la Agencia ANSA, Tevez, exdelantero de Juventus y Manchester United, entre otros, afirmó que se inspira en Antonio Conte, su DT en la Vecchia Signora, para el sistema de juego que aplica como entrenador de Independiente.”Soy pasional, alguien que deja el alma cada día. Jugamos un fútbol dinámico: presión alta y mucha atención a la fase de ataque. Soy un martillo con mis jugadores, tuve grandes profesores”, afirmó Tevez.

Carlos Tevez saluda a Antonio Conte, su DT en Juventus Archivo

”Me inspiro en Conte por su pasión y obsesión por la victoria”, agregó Tevez sobre su entrenador en Juventus durante dos temporadas (2013-14 y 2014-15). Pero el también exdelantero de Boca, Manchester City, West Ham y Corinthians contó que incorporó enseñanzas de Marcelo Bielsa, DT de Uruguay y quien lo dirigió en la selección argentina que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. ”De Bielsa tomé la atención al detalle y de (el escocés Alex) Ferguson aporto la gran tranquilidad en la gestión del grupo”, recordó sobre su entrenador en Manchester United, al cual arribó paradójicamente de su clásico rival, donde fue dirigido por el italiano Roberto Mancini. ”Pero he tenido muchos buenos, pienso en Mancini y (Massimiliano) Allegri. Sin embargo, si tengo que quedarme con uno, elijo a Antonio”, destacó Tevez a Conte, reemplazado justamente por Allegri en Juventus.

Tevez, de 40 años y ganador de 29 títulos durante su carrera, también recordó una anécdota protagonizada por Conte, la cual, aseguró, “grafica perfectamente al personaje”.

”Estábamos peleando por el Scudetto con la Roma, yo estaba en la Argentina por un problema familiar y no podía entrenar. Habríamos jugado con los giallorossi el fin de semana. Primero me dijo que no me preocupara, a los 3 días me pidió que volviera porque teníamos que ganar a toda costa y me quería en el campo. Para él sólo existía la victoria”, narró Tevez sobre Conte.

Luego de la partida de Conte, el club turinés contrató a Allegri, a quien Tevez calificó como “diferente, más tranquilo” que su antecesor. “Eso no quiere decir que no sea un ganador o que no tenga mentalidad. Solo mira cómo se levanta de cada momento difícil. Todo gracias al manejo y empatía que sabe crear con el grupo. Está más tranquilo en las situaciones, pero todo el vestuario lo sigue”, comentó Tevez.

Carlos Tevez, DT de Independiente, da indicaciones en la cancha de Banfield Prensa Independiente

Consultado sobre el presente de Juventus, tercero en la Serie A y semifinalista de la Copa Italia, el DT de Independiente consideró que el club turinés “no tiene los medios para hacer más”. ”El equipo ahora es tercero y no creo que tenga los medios para hacer más. Estamos acostumbrados a ver ganar a Juventus, así que nos sorprendería que no lo hicieran durante algunos años”, analizó Tevez. ”Sigo la Serie A mucho y creo que Inter es superior y hay mucha distancia entre los dos clubes. Allegri sabe sacar lo mejor del equipo, especialmente en los momentos difíciles. Así fue también con nosotros al principio. Luego dependerá de lo que busque el club”, completó.

Por otra parte, Tevez destacó que una de las claves del Inter, líder de la Serie A, es su compatriota Lautaro Martínez, máximo artillero del torneo con 23 goles. ”Lautaro sin duda es dominante, marca la diferencia. Entonces, si tienes un atacante que anota tanto, ya tienes una mano en el Scudetto. Inter está completo, pero Lautaro es un valor añadido increíble”, ponderó el hoy entrenador de Independiente, quien reveló que estuvo a punto de jugar en Milan.

”Tenía que ir al Milan, pero no dependía de mí ni de (el vicepresidente Adriano) Galliani. Siempre hubo estima y mucho respeto. Luego, cada vez que jugué contra Milan lo hice muy bien. Juventus se movió bien, incluso un poco en secreto y logró ficharme. Pero quién sabe, tal vez nos crucemos de nuevo con Milan. Tal vez como entrenador”, sugirió Tevez.

El entrenador de Independiente reveló de esa manera su intención de, eventualmente, volver al Calcio, aunque sea como DT: “Italia está en mi corazón. Me gustaría mucho, tal vez como director técnico. La Serie A es un de los mejores campeonatos del mundo y creo que debo crecer para merecer una oportunidad”, reconoció.

Por último, Tevez manifestó su respaldo al mediocampista francés Paul Pogba, su amigo y compañero en Juventus que fue sancionado con cuatro años por doping. ”Pogba es un amigo además de un campeón. Somos muy cercanos y sabe que tiene todo mi apoyo, pero creo que son cosas personales y no soy de meterme en ese tipo de cosas. Pero siempre estaré para él”, explicó sobre el mediocampista de Juventus.

LA NACION