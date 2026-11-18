A Folarin Balogun le llevó cuatro meses volver a hacer un gol tras el escándalo del Mundial. Anotó el 1° de julio en el triunfo 2-0 de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina y se fue expulsado por un pisotón. Pero intervino Donald Trump, y Gianni Infantino lo habilitó para que pudiera jugar el partido siguiente, la derrota 4-1 ante Bélgica que eliminó a Estados Unidos en octavos de final. Pos Mundial, Balogun perdió una trasferencia de más de 50 millones de dólares al inglés Everton. Y perdió también la titularidad, primero en Mónaco, donde recién volvió a anotar un gol el 1 de noviembre pasado, 123 días después. Y luego en la selección de Estados Unidos, donde volvió a marcar el sábado último. El pos Mundial de Trump fue peor. Sufrió una paliza electoral en noviembre pasado, aunque por prepotencias mucho más graves que el caso Balogun. El único airoso de aquella trama, Gianni Infantino, recibió esta semana la confirmación virtual de que seguirá siendo presidente de la FIFA, algo impensable tras la final del Mundial en el Estadio MetLife. Infantino es como la película de 1989 de Carlos Sorín: “Eterna sonrisa de New Jersey”.

A la indignación inicial por tanta genuflexión a Trump, Europa sumó furia cuando la prensa filtró la negociación secreta de Infantino, finalmente frustrada, para “privatizar” parte de las Copas Mundiales a una firma de capital privado de Estados Unidos. Pero Europa no ofreció plan ni candidato para derrocar a Infantino en las elecciones de la FIFA del 18 de marzo en Rabat. Sorprendió que su primer candidato fuera Víctor Montagliani, titular de la Concacaf y que cuando comandó la Federación de Canadá, impulsó él también la privatización del fútbol al capital privado. Extraño luego el nombre de Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, uno de los polémicos “Clubes-Estado” objetados por Europa por su pertenencia a Qatar, un país absolutamente aliado a Infantino. Luego fue el turno del ex DT francés Arsène Wenger, más sorpresivo aún, porque es Director del Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA, y fue designado por el propio Infantino en 2019. Wenger demoró tanto su respuesta que la UEFA, sobre el filo hoy del vencimiento de la fecha de las candidaturas, anunció finalmente a Philippe Diallo, presidente interino de la Federación Francesa en 2023, definitivo al año siguiente, y admirador de Infantino hasta solo días antes del Mundial. Cero expectativa de triunfo.

El delantero Balogun se vio beneficiado en pleno Mundial por una "amnistía" impulsada por el presidente Trump @balogun/archivo

Diallo, hijo de un boxeador olímpico nacido en Senegal, abogado y jugador juvenil del Nantes, representará el no simbólico de Europa a Infantino, que tras el Mundial pidió disculpas y prometió más dineros y más competencias para varones y mujeres, niñez incluida. Miel para las 211 Federaciones de la FIFA, un país un voto. Casi el 70 por ciento de ellas son pobres, agradecidas de que el suizo derrame el champagne del ingreso récord de casi 15.000 millones de dólares que dejó el Mundial Made in USA, la Copa que Infantino entregó a Hollywood y a Trump. También “Fergus O’Connell”, el dentista que personificó el actor Daniel Day-Lewis en el filme de Sorín, precisó el dinero de una fundación estadounidense (“Eversmile”, de Nueva Jersey) para atender gratis a la población rural de la Patagonia. Infantino dista de ser Fergus O’Connell. Pero sí fue “Sonrisa eterna de New Jersey” en la final mundialista del 19 de julio en el estadio MetLife. Y seguirá siendo. De no mediar sorpresas, continuará en la FIFA hasta 2031. Trump, en cambio, dejará la Casa Blanca en enero de 2029. El fútbol, agradecido.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol Hassan Ammar - AP

El ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, tuiteó ayer que el único modo de detener a Infantino no es con elecciones, sino con los estatutos de la FIFA. Blatter aludió a un artículo del periodista suizo Thomas Renggli, que afirma que la UEFA debería denunciar al TAS la ilegalidad del cambio de estatutos que logró Infantino para superar el límite de tres mandatos y presentarse ahora a un cuarto período. La FIFA no computó la primera presidencia; interpretó que ese período cerró el período que dejó incompleto Blatter por su renuncia.

¿Y si a Europa la FIFA le interesa cada vez menos? La ventana de estos días refleja la división. Los grandes de Europa jugando partidos por momentos espectaculares entre ellos, con su Liga de Naciones. Y el resto del mundo, Argentina entre ellos, repartiéndose lo que hay. Un obstáculo en la reconstrucción de la selección que citó el propio Lionel Scaloni anoche en Córdoba, tras el 7-0 a Costa Rica. Fue una goleada reconfortante tras la derrota del viernes ante Uruguay en una Bombonera semivacía, que generó alarmismo precoz en algunos portales.

Una imagen del duelo entre Inglaterra y España, por la poderosa UEFA Nations League (AP Photo/Francisco Seco) Francisco Seco - AP

Los resultados dirán cuánto influirá en este proceso ya no solo la partida de Leo Messi (atenuada porque sobran jugadores de jerarquía, futuro promisorio). Se verá también cuánto influye la situación de una AFA que, por un lado defiende derechos con mayoría amplia de sus clubes afiliados. Pero que también es investigada por la justicia y que reitera abusos (como negarle acreditaciones a LA NACION, por ejemplo).

En esta fecha FIFA, el fútbol mundial vivió casi en silencio el retiro internacional de Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de la selección belga. Las crónicas omitieron que, tras su gol que decretó el 4-1 que despidió del Mundial a Estados Unidos, Lukaku metió bailecito burlón de “YMCA”, la canción de Village People que usó Trump para su campaña de vuelta a la Casa Blanca. Lukaku se despidió como algo más que un goleador. Lukaku fue la revancha que siempre nos da el fútbol.