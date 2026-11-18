La selección argentina cerró 2026 con un 7 a 0 sobre Costa Rica en Córdoba y Lionel Scaloni se mostró satisfecho con la respuesta de sus dirigidos. En el cierre de un año que incluyó la derrota en la final del Mundial frente a España, el retiro de Lionel Messi y el comienzo de una renovación generacional, el entrenador destacó la identidad del equipo, elogió a Nicolás Paz y Franco Mastantuono y destacó el respaldo del público.

“Estoy satisfecho por haber hecho un buen trabajo y siempre haber intentado ser protagonistas, más allá de haber ganado o no. La selección siempre intenta tener una identidad y es lo que nos llena de orgullo”, expresó Scaloni en su balance de la temporada en la conferencia de prensa posterior al juego. Y agregó: “Hemos competido, hemos llegado a la final del Mundial, hemos dado la cara en todos los partidos. Pero no siempre se gana”.

El entrenador se refirió también al vínculo con los hinchas. “Nosotros intentamos que sean felices viendo jugar a la selección. La sensación es de que cuando juega la selección todos se unen. No hemos podido traerles la Copa del Mundo, que es lo que más nos duele, pero hemos generado una sensación de que aun no ganando se puede reconocer el trabajo”, afirmó.

Scaloni todavía lamenta no haber retenido la Copa del Mundo, pero está satisfecho con el año de la selección argentina. Gustavo Garello - AP

La concurrencia al estadio Mario Alberto Kempes fue otro de los temas de la conferencia, considerando el último partido (1-2 vs. Uruguay), en una Bombonera semivacía. “Maravilloso el recibimiento de la gente. Yo estoy maravillado con Córdoba. La gente al final acompaña. A la selección la acompaña siempre. La gente no ha perdido el amor por la selección”, sostuvo. Y advirtió: “Está claro que tenemos que seguir compitiendo para que siga estando”.

En el análisis individual, Scaloni destacó a Nico Paz, autor de dos goles, aunque insistió en que el funcionamiento colectivo debe estar por encima de las actuaciones personales. “Es un jugador que puede dar aun más. Hoy ha hecho un partido muy bueno, como el otro día. Cuando tiene que ser malo, choca, y cuando tiene que jugar, también. Lo cuidaremos. Estamos muy contentos con él”, señaló.

"ES UN JUGADOR QUE PUEDAR DAR AÚN MÁS. ESTAMOS MUY CONTENTOS CON ÉL, ES PARA ESTAR ILUSIONADOS". Lionel Scaloni se deshizo en elogios para Nico Paz luego de su doblete en el triunfo de la Selección ante Costa Rica. pic.twitter.com/zvLVQnBzrF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2026

Luego profundizó sobre las expectativas que rodean al joven al que apodan “El Heredero”. “Él no va a resolver solo el partido; tiene pinceladas como las de hoy y lo que hace es ayudar al equipo. Y eso es lo importante: primero el equipo y después lo individual. Si lo entendió el mejor jugador de la historia y necesitó a sus jugadores para ganar, ¿cómo no van a necesitarlos los más chicos?”, planteó Scaloni, aludiendo a Messi.

Que se refirió también a Mastantuono, autor de otros dos tantos, e ingresado tras el entretiempo. “Franco es uno de aquellos a los que tenemos que llevar poco a poco. Tranquilizarlo. Y estoy convencido de que hay que ayudarlo y será un gran futbolista”, manifestó el DT.

"ES UNO DE LOS QUE TENEMOS QUE LLEVAR POCO A POCO. ESTOY CONVENCIDO QUE HAY QUE TRANQUILIZARLO, AYUDARLO Y SERÁ UN GRAN FUTBOLISTA". Lionel Scaloni se refirió a la gran actuación de Mastantuono por el doblete que marcó ante Costa Rica. pic.twitter.com/ruGVkNqX5b — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2026

La noche tuvo además un componente emotivo por la despedida de Walter Samuel, que dejará el cuerpo técnico para iniciar su carrera como entrenador principal. Scaloni ratificó que no incorporará a un reemplazante: “Somos siete; sobran. Es una pérdida importante; recién le hicimos un homenaje”.

El vínculo personal con su colaborador ocupó un lugar especial en sus palabras. “De Walter voy a extrañar muchas cosas. Hemos tenido muchos viajes juntos; no son cosas solo futbolísticas. Y es lo que nosotros les hacemos entender a los chicos. Nos encontramos después de 30 años en la selección y esa amistad perdura. Si tenés que perder, que sea con ellos”, expresó.

La goleada de la selección argentina a Costa Rica

Por último, el entrenador proyectó los desafíos de la próxima etapa, luego de renovar su contrato hasta 2030. “Seguir de esta manera. Es un equipo referente para muchos. Ya es un montón mantener el nivel. Es difícil en el fútbol de ahora mantener. El desafío es seguir de la misma manera”, afirmó. Y cerró con una mirada al futuro: “El primero de enero arrancan un nuevo año y un nuevo reto”.