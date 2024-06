Inglaterra está en llamas y el DT dice “la culpa es mía”: Kane y los históricos se enfrentan en el “tú no has ganado nada”

Escuchar

Ser el líder del Grupo C de la Eurocopa no pone a Inglaterra a salvo de los cuestionamientos. Más allá de los números, una victoria 1-0 sobre Serbia y un empate1-1 ante Dinamarca, su nivel futbolístico está por debajo de las expectativas que había creado. Está inmersa en un clima de replanteos y necesita no dejarse arrastrar por las dudas internas y el desencanto que le llega desde afuera. Con varias individualidades de reconocimiento internacional (Bellingham, Foden, Saka, Kane, Rice, Walker, Stones), el equipo dejó una gris imagen futbolística. Las consideraciones previas apuntaban a que hay un plantel en condiciones de darle a Inglaterra un título después del lejanísimo Mundial 1966. Tras los dos primeros partidos en Alemania, las sensaciones ya no son tan positivas.

En Inglaterra, con el término pundits (expertos) se agrupa a ex-futbolistas de reconocida trayectoria internacional que ejercen de comentaristas en cadenas televisivas. Gary Lineker, Alan Shearer y Rio Ferdinand son algunos de los que pasan por los micrófonos y dejan comentarios con una repercusión asegurada.

Gareth Southgate y Harry Kane; el entrenador y el capitán conversan para intentar mejorar la imagen futbolística de Inglaterra ADRIAN DENNIS - AFP

El primero en admitir que Inglaterra debe mejorar es su entrenador, Gareth Southgate. “Estamos decepcionados con los niveles de rendimiento de los dos primeros partidos y ahora tenemos que analizarlos en profundidad para abordar los problemas que hay”, expresó Southgate, que lleva ocho años al frente de los Pross y tiene contrato hasta diciembre, pero podría irse antes si el equipo sale por la puerta de atrás en la Eurocopa.

El director técnico justificó los silbidos de los hinchas tras la igualdad con Dinamarca: “Puedo entender completamente la frustración por la forma en que jugamos. Necesitamos siempre de la hinchada. La culpa es mía”. Southgate se hace cargo de una innovación táctica que no dio resultado: la de ubicar al lateral de Liverpool Trent Alexander-Arnold de doble 5, como acompañante de Declan Rice: “Sabemos que es un experimento. El equipo no funcionó y esa es mi responsabilidad. Tengo el control y debo encontrar soluciones. No pasamos la pelota con intensidad y concedimos la posesión con demasiada facilidad. Nuestra presión no era lo suficientemente intensa y eso nos dio un problema. Tenemos que encontrar una manera de ser más compactos”.

Rio Ferdinand, un símbolo de Manchester United, cuestionó a Kane

Lo que sorprendió de Southgate fue que mencionara la ausencia de Kalvin Phillips en el plantel como un detonante para el reacomodamiento de piezas. El mediocampista que en Manchester City nunca se destacó como con Marcelo Bielsa en Leeds fue justamente dejado de lado por su floja temporada. Para enfrentar el martes a Eslovenia en el último encuentro de la etapa de grupos, seguramente en la línea media aparecerá el juvenil Kobbie Mainoo, revelación en Manchester United, o Adam Wharton (Crystal Palace).

En la conferencia de prensa de este domingo, Harry Kane, capitán y goleador histórico de Inglaterra, pidió comprensión y reflexión a los ex-referentes que critican al seleccionado. Shearer dijo que “Southgate no está sacando lo mejor del plantel”. Y luego le apuntó a Kane: “Harry tiene más de 30 años. En realidad, nunca ha sido el más rápido. Todavía puede hacer muy buenas carreras, pero necesita algo más a su alrededor. Cuando yo llegué a los 30 años y perdía medio metro de reacción, necesitaba ritmo y piernas a mi alrededor. Pondría a (Antonhy) Gordon en el equipo. Tiene la energía y la capacidad para correr desde atrás y acercarse a él”.

También Lineker y Ferdinand pusieron la mira en Kane. “Harry no presiona, apenas se mueve”, disparó el ex-delantero. Quien fue zaguero central de Manchester United descargó artillería pesada: “Me volvería loco con Kane. Le estaría gritando. No podría permitir que mi centro-delantero no completara la carga de trabajo que están poniendo los demás jugadores. Necesito ver esa intensidad”.

Gary Lineker le apuntó a Kane desde los micrófonos GLYN KIRK - AFP

Kane, autor de un gol frente a Dinamarca, no suele tener declaraciones explosivas, a lo largo de su carrera cultivó un perfil discreto, contemporizador fuera de la cancha. Pero ahora se vio en la necesidad de salir a responder. Sin nombrarlos, les recordó que “ellos tampoco ganaron nada en el seleccionado”. Después intentó que el plantel que capitanea no se vea afectado por los comentarios de afuera: “Los exfutbolistas o comentaristas tienen que darse cuenta de que ahora es muy difícil no escucharlos, sobre todo para algunos jugadores que no están acostumbrados o para otros que son nuevos en el ambiente. Sé que tienen que ser honestos y dar su opinión, pero también tienen la responsabilidad de ser exjugadores de la selección inglesa, a quien muchos jugadores admiran. La gente los escucha y se preocupa por lo que dicen”.

El delantero de Bayern Munich agregó contexto histórico: “Inglaterra no ha ganado nada desde hace mucho, mucho tiempo, y varios de estos exjugadores también formaron parte de eso y saben lo duro que es. Así que no se trata de desenterrar a nadie. Ellos saben lo duro que es jugar para Inglaterra en estos grandes torneos. Nunca le faltaría el respeto a ningún exjugador”.

