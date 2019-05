Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019 • 19:13

Poco más de 24 horas después de anunciar que la Copa Libertadores 2020 que sólo podrán jugarla ese torneo equipos de primera división, la Conmebol se desdijo y dejó en claro que esas condiciones de elegibilidad regirán desde la edición de 2021.

Con el anuncio inicial, el principal perjudicado era Tigre, que el sábado goleó en la ida de una de las semifinales de la Copa de la Superliga a Atlético Tucumán por 5 a 0, y que ya había considerado injusto no poder clasificarse a la Sudamericana del año próximo por haber perdido la categoría en la Superliga. Ahora, si Tigre gana este torneo podrá acceder a la próxima Libertadores (tal como lo contempla el reglamento).

Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Tal vez, el revuelo mediático que se generó ayer ante el cambio de reglamento sobre la marcha influyó en la aclaración de esta tarde. Y por eso la aclaración.

Ayer al mediodía, la Conmebol había anunciado los requisitos de participación y había dejado sin chances a los equipos que no disputan la primera división de sus respectivos países, en un comunicado titulado "Condiciones para elegibilidad de Clubes en la CONMEBOL Libertadores 2020 y CONMEBOL Sudamericana 2020". En su punto "D" dejaba sin chances a Tigre, ya que se especificaba que era obligatorio "estar disputando el torneo nacional de su Asociación Miembro en la división principal de la competición en 2020 (es decir, no haber descendido de división en el torneo nacional)". Hoy, esa condición no forma parte de los requisitos para disputar la edición del año próximo.