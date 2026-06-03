Instituto de Córdoba expulsó a Claudio Barrelier de su padrón de socios

Instituto Atlético Central Córdoba expulsó de su padrón de socios a Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la adolescente de 14 años Agostina Vega. En sus redes, el acusado exhibía un fanatismo extremo por la camiseta albirroja bajo el usuario @ClaudioGlorioso. Según la investigación, mantenía vínculos con barras brava del club.

A través de un comunicado oficial publicado en X, la institución fundamentó la medida en la extrema gravedad de los hechos investigados, la profunda conmoción social generada y la incompatibilidad con el estatuto social del club.

“En ejercicio de las atribuciones disciplinarias que le son propias, y tras analizar los antecedentes reunidos, el Tribunal de Convivencia ha resuelto la expulsión de la persona involucrada de los registros sociales de la Institución, esto, sin perjuicio de la responsabilidad penal que las autoridades judiciales determinen”, afirmó en el texto.

El comunicado de Instituto sobre la expulsión de Claudio Barrelier como socio de club Captura de Pantalla

Y justificó: “La decisión adoptada se fundamenta en la extrema gravedad de los hechos investigados, en el estado actual de las actuaciones judiciales, en los antecedentes que han trascendido públicamente respecto de la situación bajo análisis, en la profunda conmoción social e institucional generada por el caso y en la manifiesta incompatibilidad entre tales circunstancias y los principios, valores y fines consagrados en el Estatuto Social del Club”.

Asimismo, Instituto de Córdoba reafirmó su compromiso con la defensa de los “derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la convivencia democrática y la construcción de ámbitos libres de toda forma de violencia y discriminación”.

Claudio Barrelier, el único detenido en la causa por el asesinato de Agostina Vega Facebook

En el cierre del escrito, el club expresó su solidaridad con la familia de Agostina Vega, repudió toda forma de violencia y aclaró que Barrelier nunca desempeñó “funciones institucionales, deportivas ni representativas en el ámbito del Club”.

Según la investigación, el presunto femicida convirtió parte del garaje de su casa ubicada en el barrio Cofico en una especie de “sala de reuniones” o bunker donde se reunía con amigos y la barra de Instituto. Allí tenía una mesa y una cama. La justicia cree Barrelier asesinó a Agostina en su domicilio.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba Facebook

Tras varios días de búsqueda, Agostina fue encontrada muerta el sábado en la zona de Ampliación Ferreyra, en un sector que estaba siendo rastrillado desde hacía más de 30 horas. Barrelier admitió el viernes que estuvo en ese descampado, ubicado a 17 kilómetros de donde vive. Llegó en un auto Ford K negro que le pidió prestado a una amiga.

El fiscal del caso resolvió el lunes agravar la situación procesal de Barrelier. Según informó el abogado de la familia de la adolescente, Carlos Nayi, la imputación pasó de privación ilegal de la libertad a femicidio, uno de los delitos más graves contemplados en el Código Penal.