Instituto - Talleres: cabezazo violento, codazo impune y un DT irónico que trató de “crack” al juez

Aunque en Talleres tomen a Belgrano como su mayor rival, el duelo con Instituto no deja de ser una suerte de clásico. En Alta Córdoba se lo vivió este sábado con el fervor propio de uno. El torneo Clausura unió a ambos clubes cordobeses en el duelo interzonal de la fecha y el triunfo por 3-1 alejó a la Gloria en el liderazgo de la zona A, en la que suma 22 puntos, cuatro más que sus inmediatos perseguidores, al menos hasta que juegue Vélez, este domingo contra Tigre en Liniers.

La victoria se gestó en el segundo tiempo, porque en el primero pasaron cosas más vinculadas con brusquedades que con juego, y que posaron la lupa sobre el arbitraje de Darío Herrera y, como es costumbre, en la intervención (o no) del VAR. La T reclamó la revisión por video a los 26 minutos, cuando el atacante local Alex Luna se desentendió de una pelota aérea, miró solamente el movimiento de Valentín Fascendini para rechazar, lo midió y levantó un codo hacia el mentón del zaguero. Para Herrera eso fue motivo de mera amonestación; para Héctor Paletta, desde la cabina de monitores, no fue necesario convocar al referí a una reevaluación.

Instituto está en lo más alto de la zona A del torneo Clausura; al vencer a Talleres por 3-1 estiró a 4 puntos la ventaja sobre sus escoltas.

Entonces, el partido tomó temperatura. Y en la última jugada de los primeros 45 minutos sí interveno la tecnología, por una agresión insólita. Fernando Alarcón, defensor de Instituto, y Agustín Álvarez Martínez, atacante de Talleres, tuvieron un encontronazo en el área del local que terminó con una acción difícil de entender: ‘Canario’, el uruguayo que venía de anotar su segundo gol en el club blanco y azul, aplicó un cabezazo directo a la cara de su rival.

El VAR llamó a Herrera, que no dudó de expulsar a Álvarez Martínez por “conducta violenta” y amonestar a Alarcón. Entonces, el equipo dirigido por Diego Flores salió a jugar el segundo período con más confianza, soltura y decisión. Lo hizo notar a los cinco minutos Giuliano Cerato, que conectó una volea cruzada perfecta desde un costado del área para abrir el marcador.

EXPULSADO ÁLVAREZ EN TALLERES ANTE INSTITUTO



Tras ver el VAR, Herrera echó al delantero de la T por un golpe ante el defensor de la Gloria.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/dLecEKy18j — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2026

Ocho minutos después, un tiro libre ejecutado cerrado por Luna encontró una peinada de Alarcón: el que pudo irse echado por el codazo se juntó con el que propició la expulsión al 9 blanquiazul. Y si bien el cuadro visitante se ilusionó con un formidable cabezazo a la carrera del ingresado Alexandro Maidana, que descontó a los 21 minutos, a falta de diez un desborde de Jeremías Lázaro fue letal para el arquero Ezequiel Unsain, que intentó tapar con una pierna un centro raso y terminó marcando un gol en contra.

La fiesta de los hinchas contrastó con el humor de Omar De Felippe, el entrenador que tomó el cargo en Talleres tras el despido a Jorge Sampaoli. Permanentemente el DT manifestó no querer hablar del arbitraje, pero a la vez dedicó algunas frases al sistema de referato en general.

"HERRERA ES UN CRACK" 👀



La respuesta de Omar De Felippe cuando le preguntaron por el arbitraje luego de la derrota de Talleres en el clásico vs. Instituto.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite… pic.twitter.com/UGgLLiuiIE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2026

“Si había algo que teníamos que tener en claro era que no tenían que echarnos a nadie. Porque entiendo cómo son las cosas, cómo es el torneo. Me callo la boca, me hago el b... y no digo nada más... El equipo no jugó como yo quería, es mi responsabilidad, y lamentablemente, después de algunas otras amarillas que pasaron de largo, me tocó la roja. Pero bueno, esto es así”, se resignó.

Y cuando los periodistas se vieron tentados de preguntarle si se consideraba perjudicado, el director técnico se anticipó con gestos que sugerían que no quería profundizar, pero remató con un declaración contundente: “Herrera es un crack. Listo, lo dejamos ahí”.

Compacto de Instituto 3 vs. Talleres 1

La contrariedad no le hizo perder de vista lo producido por sus dirigidos ni le impidió hacer autocrítica. “Once contra once tuvimos alguna idea, las cosas claras, y no sufrimos tanto. Me cansé de repetirles toda la semana ‘esto va a ser así’, ‘esto va a ser así’. Entonces, cuando vi la expulsión, fue una frustración”, pareció aludir a cierto riesgo de que fuera favorecido Instituto.

Por cierto, Álvarez Martínez se perderá el clásico frente a Belgrano, que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes cuando se reanude el Clausura, dentro de dos semanas, aun durante la ventana FIFA de selecciones. Mientras tanto, Instituto está de fiesta porque es puntero, nada menos.