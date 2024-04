Instituto vs. River e Independiente vs. Talleres, en vivo

Escuchar

26′ PT. ¡GOL DE INSTITUTO!

Puebla cambió por gol un penal, que tuvo su polémica. Con este resultado, el Millonario queda tercero en la tabla de la zona A.

21′ PT. ¡GOL DE ARGENTINOS!

El Bicho lo dio vuelta y con este resultado estaría ganando la zona. El tanto lo hizo José Herrera. Ahora, Argentinos 28, River 25, Barracas 25 y Talleres 24, los cuatro que se estarían clasificando.

¡QUÉ GOLAZO! ¡QUÉ PARTIDAZO! Herrera recibió, enganchó y sacó un remate FANTÁSTICO para el 2-1 de Argentinos vs. Barracas.



19′ PT. Partido demorado en Mendoza

La ambulancia ingresó al campo de juego en el estadio de Independiente Rivadavia para trasladar a un hincha de la Lepra Mendocina que sufrió un accidente. El partido está demorado momentáneamente.

17′ PT. ¡GOL DE ARGENTINOS!

Alan Lescano estableció el empate con un disparo de zurda contra un palo. Gran jugada colectiva del equipo de Guede. Ahora, todo vuelve a como estaba en el inicio.

¡SE EMPATÓ EL PARTIDO! Lescano apareció para anotar el 1-1 de Argentinos vs. Barracas Central en la #CopaDeLaLiga.



15′ PT. Cómo quedaría todo

Con estos resultados parciales los clasificados del primero al cuarto serían: Barracas (28), River (25), Argentinos (25) y Talleres (24). El Millonario supera al Bicho por diferencia de goles.

1′ PT. ¡GOL DE BARRACAS!

Maximiliano Zalazar anotó un verdadero golazo. Recibió y remató al segundo palo ubicándola en el ángulo. Con este resultado parcial, el Guapo estaría ganando el grupo.

¡¡ESPECTACULAR GOLAZO DE ZALAZAR PARA EL 1-0 DE BARRACAS VS. ARGENTINOS!!



20.02.Comenzaron los partidos

En simultáneo, empezaron a disputarse todos los duelos definitorios. River visita a Instituto en Córdoba, Independiente recibe a Talleres en un estadio colmado, Argentinos y Barracas juegan en La Paternal y Vélez buscará ganar y esperar los resultados en Mendoza ante Independiente Rivadavia.

19.55. Los equipos a la cancha

Todos los equipos se metieron en los campo de juego donde se disputan los partidos. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los equipos y el sorteo entre los capitanes.

19.50. Todo listo

Los equipos se fueron metiendo a los vestuarios para ajustar los últimos detalles de los duelos que comenzarán en 10 minutos en los diferentes estadios. Las canchas sufrieron las lluvias de las últimas horas y jugarán un papel clave en todos los partidos.

19.40. Vélez, para ganar y esperar

Los de Liniers, que deben sumar de a tres y aguardar por un empate entre el Rojo y la T. Los 11 de Quinteros para visitar a Independiente Rivadavia serán: García, Mammana, Fernández y Gómez; Ordoñez, Bouzat, Aquino y Fernández; Pizzini y Romero.

19.30. Independiente y Talleres, también confirmados

Ambos equipos deben ganar para asegurarse la clasificación. Un empate podría complicar a ambos, pero dejaría mejor parado al equipo cordobés. Los 11 de Tevez serán: Rey,; Isla, Fedorco, Laso, Costa y Sporle; Marcone, Martínez y González; Ávalos y Canelo.

Riboneto eligió a la siguiente alineación: Herrera; Benavídez, Catalán, Juan Rodríguez y Navarro; Portilla, Ortegoza y Portillo; Bota, Girotti y Rodríguez.

19.25. La formación de River

Demichelis confirmó el equipo para recibir a Instituto: Armani; Herrera, González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Villagra y Aliendro, Fernández, Echeverri y Solari; Colidio.

19.15. Los que se juega cada uno

Argentinos (25 puntos y +11 de diferencia de gol)

El Bicho realizó una gran campaña en la Zona A, donde llega a la última fecha como líder (7 triunfos, 4 empates y dos derrotas hasta el momento). Muchas chances de seguir en carrera: le bastará con empatar de local con Barracas (mismo puntaje, pero peor diferencia de gol) para jugar los cuartos de final. Si gana terminará como líder y si pierde precisa que no ganen ni Independiente ni Vélez.

Barracas Central (25 y +5)

Llegar a la última fecha en el primer lugar de la tabla (compartido con Argentinos, pero con peor diferencia de gol) y figura por delante de dos grandes como River e Independiente, sin dudas sinónimo de éxito para una de las revelaciones de la Copa de la Liga. Tiene muchas chances de seguir en carrera: un empate como visitante le alcanza para asegurarse un lugar en los playoffs. Si gana terminará como líder y si pierde precisa que no ganen ni Independiente ni Vélez.

River (24 y +14)

El equipo millonario tiene la mejor diferencia de gol, aunque justamente su máximo artillero (Miguel Borja, 12 goles en 12 partidos) será baja por lesión en la visita ante Instituto. Su ecuación es clara: si se impone en Córdoba estará en los cuartos de final e incluso podría terminar líder si Argentinos y Barracas empatan. Si iguala con el conjunto cordobés también seguirá en la competencia (salvo que en Talleres vs. Independiente haya un vencedor y Vélez golee por más de 11 tantos de diferencia a Indenpendiente Rivadavia en Mendoza. Si pierde con la Gloria, necesitará que Talleres e Independiente igualen y que Vélez no derrote al conjunto cuyano.

River juega en Córdoba ALEJANDRO PAGNI - AFP

Talleres (23 y +8)

El equipo cordobés recibe a Independiente con la misión de no perder. Si gana, no dependerá de ningún otro resultado y jugará los playoffs. Si empata necesita que Vélez no derrote a Independiente Rivadavia.

Independiente (22 y +4)

Ahora afuera de los cuartos de final, Independiente solo seguirá en competencia venciendo a Talleres en Córdoba. En este contexto, empezará a tallar la diferencia de goles a favor con Vélez: el Rojo tiene +4, mientras que el Fortín tiene los mismos goles a favor y en contra (13).

Vélez (22 y 0)

El más complicado de los seis equipos que pugnan por cuatro lugares. El equipo de Liniers debe derrotar a Independiente Rivadavia y esperar que Talleres e Independiente empaten para superarlos y dejar a ambos fuera de carrera. También se clasifica si gana y pierde River.

La tabla de posiciones

19.00 En vivo: cómo ver online la definición

Los partidos comenzarán a las 20 horas y tendrá la transmisión de diferentes canales:

20 Independiente Rivadavia vs. Vélez. TNT

20 Instituto vs. River. ESPN Premium

20 Independiente vs. Talleres. TNT Sports

20 Argentinos vs. Barracas Central. TV Pública

También se pueden seguir online por plataformas de cableoperadores y TV satelital, como Flow o DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y en algunos casos contar con el Pack Fútbol. Además, la cobertura en vivo en LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones de todos los encuentros, minuto a minuto.

18.50. Bienvenidos al minuto a minuto de la definición de la zona A de la Copa de la Liga

Comenzamos la cobertura de cómo se definirá el grupo A de la Copa de la Liga. Son seis los equipos para cuatro lugares. Además, habrá que ver en qué posición finaliza cada uno y aquellos que accedan a los cuartos de final, deberán aguardar a los duelos de la Zona B, que se realizarán este martes, para saber contra quiénes se cruzarán.

