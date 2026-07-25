Inter confirmó la negociación con Tottenham para contratar a Cuti Romero

La expectativa de Cristian Romero era dejar Tottenham la temporada pasada, luego de obtener la Europa League, primer título del club de Londres en este siglo. No prosperó ninguna negociación y se quedó en un equipo que por segundo curso consecutivo sufrió hasta el final para evitar el descenso. Por dos años seguidos, Tottenham finalizó en el 17° puesto de la Premier League, con Cuti al margen en las últimas seis fechas por una lesión en una rodilla que lo hizo llegar con lo justo al Mundial.

Tras cinco temporadas en Tottenham, el escenario vuelve a plantear una salida de Romero. El club ya tomó prevenciones: contrató a los zagueros centrales Marcos Senesi, que terminó su contrato con Bournemouth, y Jan Paul van Hecke, presente en el Mundial por Países Bajos y por cuyo pase le pagó 60 millones de euros a Brighton.

🚨⚫️🔵 Inter director Ausilio confirms the exclusive story on Cristian Romero deal.



“We are interested for sure, it’s true. We spoke to the agent and Tottenham. We will see what happens”. pic.twitter.com/AsWbQjOwjw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

El ex futbolista de Belgrano, de Córdoba, todavía no se reincorporó a Tottenham, que jugará un amistoso de pretemporada frente a Auckland City. Previamente a ese encuentro, el entrenador Roberto De Zerbi dio un mensaje contundente sobre los futbolistas que pretenden ser transferidos: “Cualquiera que no sea feliz, cualquiera que no se sienta orgulloso de estar aquí, tiene que irse. Quiero jugadores que se sientan orgullosos y felices de quedarse, que salten al campo del Tottenham Stadium con gran motivación. Porque en el fútbol actual, sobre todo cuando se piensa en el Mundial, la motivación marca la diferencia. Motivación es sentirse feliz de pertenecer a un equipo".

Según Corriere dello Sport, Romero se ha convertido en el principal objetivo del Inter, de Milán, en el verano europeo. Tottenham estaría dispuesto a negociarlo por unos 50 millones de euros. Inter, que tiene limitaciones económicas, propondría un préstamo con obligación de compra. El interés del equipo de Lautaro Martínez fue confirmado por el director deportivo Piero Ausilio: “Estamos interesados, con certeza. Es verdad. Hablamos con el agente [de Cuti] y Tottenham. Vamos a ver qué pasa. Son tratativas que llevan tiempo, pero estamos trabajando en ello”. De acuerdo con informes de la prensa italiana, Romero ve con buenos ojos un regreso al calcio, tras pasar por Genoa y Atalanta, antes de actuar Tottenham desde 2021, primero en calidad de préstamo y luego en una transferencia definitiva por 53,8 millones de euros.

Italia no es una única opción para Romero. El defensor también puede quedarse en Londres porque está en las carpetas de Chelsea y Arsenal, aunque no como una prioridad.

Santiago Castro, muy cerca de Roma

Tras dos buenas temporadas en Bologna, en el que registró 22 goles y 13 asistencias en 105 partidos, Santiago Castro es uno de los objetivos de Roma para reforzar la delantera. Su contratación ya fue aprobada por el entrenador Gian Piero Gasperini, que volverá a contar con Paulo Dybala, tras la renovación del contrato.

Santiago Castro atora a un compatriota de Astón Villa, Emiliano Martínez; el delantero dejaría Bologna para marcharse a Roma. STEFANO RELLANDINI - AFP

Las negociaciones avanzaron en las últimas horas. Bologna bajó sus pretensiones iniciales, que rondaban los 50 millones de dólares. La operación se cerrarse en un monto cercano a 35 millones. Roma quiere un acompañante para el delantero neerlandés Donyell Mallen. La búsqueda se orientó en un principio hacia Nicolò Tresoldi, que actúa en Brujas y cuya madre es argentina. Al no haber avances por las exigencias del club belga, la alternativa de Castro cobró fuerza y está a punto de concretarse. Vélez transfirió a Castro a Bologna a principios de 2024 por 13,2 millones de euros.