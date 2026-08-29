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Lionel Messi en Inter Miami vs. Montreal, por la MLS

Las Garzas juegan en su estadio buscando dejar atrás la racha de cinco partidos sin victorias

Lionel Messi festeja su gol para Inter Miami
Lionel Messi festeja su gol para Inter MiamiCARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Final del primer tiempo

El árbitro indica el final del primer tiempo en Miami: Inter vuelve a la victoria y derrota 2-1 a Montreal.

Unipersonal de Messi

El argentino toma la lanza en tres cuartos de cancha y avanza, sacándose de encima a cuanto rival le hace sombra. Ingresa en la puerta del área y desenfunda su pierna izquierda. Busca el primer palo y la pelota parece ingresar en el arco. Pero en realidad se va por el costado.

¡Gol de Inter!

Lionel Messi ejecuta el tiro libre sobre el vértice derecho del área, la pelota da en el pie de Petrasso y descoloca a Gillier, que de todas maneras tiene responsabilidad en el gol de las Garzas.

Amonestado Streit

El suizo ve la amarilla por una falta sobre Fray.

¡Gol de Montreal!

En la primera gran jugada del equipo canadiense, Herbers encuentra el remate desde la puerta del área y somete a St. Clair.

Amonestado Herbers

El jugador de Montreal recibe la tarjeta amarilla por una patada sobre Yannick Bright.

Empareja Montreal

Petrasso va hasta el fondo, tira el centro al corazón del área y Owusu intenta la asistencia. Pero Noah Streit no alcanza a definir. Falcón, salvador, despeja justo a tiempo.

¡Gol de Inter!

Telasco Segovia lanza un gran córner y el brasileño Casemiro cabecea al gol. Segundos antes, el ex Real Madrid había avisado y la pelota había dado en el palo. Inter Miami tiene todo para golear.

Todo de Inter

Los de camiseta rosa dominan campo y posesión. Les falta sólo la última puntada. Montreal se defiende como puede. El gol está al caer.

Amonestado Fray

El lateral derecho de Inter queda condicionado luego de una infracción contra el ucraniano Synchuk: es amonestado.

Messi de zurda... ¡al palo!

De Paul encuentra a Lionel Messi en la zona Messi. El 10 remata de zurda y el arquero de Montreal alcanza a desviarla. El balón termina estampado contra el palo izquierdo. Avisa el capitán.

Messi avanza con la pelota dominada
Messi avanza con la pelota dominadaLEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De Paul, sentido

Piette corta un avance prometedor de Inter y De Paul queda tendido. El capitán de Montreal no recibe tarjeta amarilla.

¡Se juega!

El árbitro Elijio Arreguín da la orden y ya juegan Inter Miami y Montreal.

Así va Montreal

El equipo canadiense también tiene a su equipo titular confirmado: Thomas Gillier; Jalen Neal, Brayan Vera, Luca Petrasso y Dawid Bugaj; Samuel Piette, Matthew Longstaff, Hennadiy Synchuk; Fabian Herbers, Noah Streit y Prince Osei Owusu.

Messi, titular

Inter Miami hizo oficial la formación con la que enfrentará a Montreal por la MLS. La lesión de Gonzalo Luján en el partido pasado obliga al brasileño Casemiro a jugar en la defensa, ya que además su compañero Micael también está lastimado. Así, las Garzas saldrán con estos titulares: Dayne St Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón y Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul y Telasco Segovia; Lionel Messi; Germán Berterame y Luis Suárez.

Inter es favorito

Más allá de su trayectoria actual, el rival de esta noche de Inter Miami marcha en el puesto 14 de la conferencia del este, apenas un punto por delante de Columbus. Las Garzas le llevan ¡18! puntos a Montreal, por lo que parten como amplios favoritos para quedarse con la victoria.

Por una victoria

Inter Miami juega desde las 20.30 y con transmisión de Apple TV+ ante Montreal, por una nueva fecha de la MLS. El equipo de la Florida anunció en la semana que Cristian “Kily” González será su nuevo entrenador, en reemplazo de Guillermo Hoyos, quien purgará este sábado la fecha de suspensión que le impuso la liga. En su lugar hoy dirigirá su ayudante, Rafael Pérez. Segundo en la Conferencia del Este, pero lejos del líder Nashville, Inter Miami precisa salir de una inercia negativa que ya lleva cinco partidos: cuatro derrotas y un empate.

Por Alejandro Casar González
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