Lionel Messi en Inter Miami vs. Montreal, por la MLS

Inter Miami juega desde las 20.30 y con transmisión de Apple TV+ ante Montreal, por una nueva fecha de la MLS. El equipo de la Florida anunció en la semana que Cristian “Kily” González será su nuevo entrenador, en reemplazo de Guillermo Hoyos, quien purgará este sábado la fecha de suspensión que le impuso la liga. En su lugar hoy dirigirá su ayudante, Rafael Pérez. Segundo en la Conferencia del Este, pero lejos del líder Nashville, Inter Miami precisa salir de una inercia negativa que ya lleva cinco partidos: cuatro derrotas y un empate.