Internacional vs. Botafogo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Internacional y Botafogo, correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 24 de octubre a las 16.30 h en el Estadio Beira-Rio, ubicado en la ciudad de Porto Alegre.

El momento de los equipos

Internacional llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse tras la derrota sufrida en su última presentación ante Mirassol por 2-0. Por su parte, Botafogo atraviesa un presente positivo luego de haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Chapecoense en su anterior encuentro.

Números que anticipan el duelo

El choque en el Estadio Beira-Rio pone frente a frente a dos realidades contrapuestas en cuanto a sus resultados más recientes. Mientras el equipo local buscará reencontrarse con su mejor versión ante su público, la visita intentará prolongar su racha de triunfos y consolidar su rendimiento en la etapa final del campeonato.

Lo que está en juego

Para Internacional, sumar los tres puntos es una necesidad imperiosa para retomar la confianza y escalar posiciones en la tabla del Brasileirao. Para Botafogo, el objetivo es mantener la inercia ganadora que le permita seguir escalando puestos y mantenerse en la pelea por los objetivos de la temporada.