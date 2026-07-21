Internacional vs. Cruzeiro, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Internacional y Cruzeiro, correspondiente a la fecha 19 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este miércoles 22 de julio a las 21.30 h en el Estadio Beira-Rio, ubicado en la ciudad de Porto Alegre.

El presente de ambos equipos

El conjunto local, Internacional, llega a este compromiso buscando recuperarse luego de caer por 3-1 ante RB Bragantino en su última presentación. Por su parte, la visita, Cruzeiro, arriba a Porto Alegre tras haber igualado 1-1 frente a Fluminense en la jornada previa, manteniendo una postura competitiva en su reciente racha de partidos.

Antecedentes y rendimiento

Ambos equipos afrontan este desafío con la necesidad de sumar puntos tras resultados dispares en sus últimas actuaciones. Mientras que Internacional intentará hacer valer su condición de local para revertir la derrota sufrida ante Bragantino, Cruzeiro buscará capitalizar la paridad obtenida contra Fluminense para escalar posiciones en la tabla del certamen brasileño.

Lo que está en juego

Este duelo de la decimonovena jornada es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Para Internacional, el objetivo es dejar atrás el traspié reciente y consolidar su localía, mientras que para Cruzeiro el desafío consiste en sumar fuera de casa para mantener la regularidad y seguir escalando en la clasificación general de la temporada 2026.