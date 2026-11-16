Irak vs. Iran por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Irak y Iran correspondiente al amistoso internacional 2026 se llevará a cabo este martes 17 de noviembre a las 13.15 h en el Basra International Stadium, ubicado en la ciudad de Basra.

El presente de ambos seleccionados

Irak afronta este compromiso buscando consolidar su funcionamiento colectivo en esta etapa de preparación. Por el lado de Iran, el equipo llega con confianza tras haber conseguido una victoria en su última presentación frente a Palestina, donde se impuso por 2 a 0.

Antecedentes y rendimiento

El partido en Basra representa una oportunidad para que ambos conjuntos ajusten sus piezas tácticas. Mientras que Iran arriba con el envión anímico que significó el reciente triunfo ante el seleccionado palestino, Irak buscará hacer valer su localía ante su gente para imponer condiciones en el terreno de juego.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, este amistoso internacional es una instancia fundamental para evaluar rendimientos individuales y profundizar la idea futbolística de cara a los desafíos oficiales que marca el calendario internacional del 2026.