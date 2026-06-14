Iran vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Iran y Nueva Zelanda en la jornada 1 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Iran y Nueva Zelanda correspondiente al grupo G del Mundial 2026 se disputará este lunes 15 de junio a las 22.00 h en el Los Angeles Stadium, ubicado en la ciudad de Inglewood, California.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados llegan al debut en la máxima cita mundialista buscando iniciar su camino con el pie derecho. Tras meses de preparación, tanto Iran como Nueva Zelanda se presentan en Inglewood con sus planteles completos y sin bajas confirmadas de último momento, listos para medirse en el arranque de la actividad del grupo G.
Números que anticipan el duelo
Al tratarse del debut absoluto para ambos en esta edición del certamen, el foco está puesto en la capacidad de adaptación al escenario de Los Angeles. La paridad inicial en la zona convierte a este enfrentamiento en una prueba clave para medir el rendimiento ofensivo y defensivo de los equipos antes de encarar el resto de la fase de grupos.
Lo que está en juego
Un triunfo en este partido es fundamental para cualquier aspiración de clasificar a la siguiente instancia, dado que obtener los tres puntos iniciales otorga una ventaja estratégica en la tabla de posiciones del grupo G. Para ambos conjuntos, sumar en el debut es vital para encarar con mayor tranquilidad los compromisos restantes del calendario.
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