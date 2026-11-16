Israel vs. Austria por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Israel y Austria correspondiente al grupo B3 de la Liga de Naciones se disputará este martes 17 de noviembre a las 16.45 h en el Nagyerdei Stadium, ubicado en la ciudad de Debrecen.

El presente de los equipos

Israel llega al compromiso tras igualar 0-0 ante Kosovo en su última presentación, buscando mejorar su rendimiento en el cierre de la fase de grupos. Por su parte, Austria atraviesa un momento positivo tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a la República de Irlanda en su compromiso previo.

Números de cara al cierre de grupo

Ambos seleccionados se encuentran definitorios en la etapa final de la zona B3. Mientras Austria busca capitalizar el envión anímico de su reciente triunfo, Israel intentará hacerse fuerte en el terreno neutral de Debrecen para recuperar la senda del gol tras su último empate sin tantos.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, este último encuentro de la jornada 6 es vital para consolidar su posición final en el grupo B3 del certamen europeo, buscando cerrar su participación en la Liga de Naciones con un resultado positivo que les permita escalar o mantenerse en la tabla de posiciones.