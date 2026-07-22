Italia blanquea la búsqueda de Pep Guardiola para asumir en la selección azzurra

Pep Guardiola mantuvo conversaciones para convertirse en director técnico de Italia, según declaró a medios locales Giovanni ‌Malago, el presidente ‌de ⁠la Federación Italiana de Fútbol (FIGC, por sus siglas en italiano). Guardiola dejó el Manchester City en mayo tras una década repleta de títulos al ​frente del ⁠equipo, ⁠durante la cual ganó seis títulos de la Premier League, tres Copas de Inglaterra, cinco ​Copas de la Liga y la Liga de Campeones.

Italia lleva buscando un ‌nuevo seleccionador desde que Gennaro Gattuso dimitió en ​abril, después de que la ​selección, cuatro veces campeona del mundo, no lograra clasificarse por tercer Mundial consecutivo. En declaraciones a la plataforma deportiva digital italiana Cronache di Spogliatoio, Malago afirmó que se habían mantenido conversaciones con Guardiola e insinuó que se podría mostrar flexibilidad económica para un candidato de su talla. “Se ​han hecho excepciones (económicas), excepciones que, por ejemplo, podrían referirse al nombre que tanto se está barajando en estos momentos: Pep ⁠Guardiola”, dijo Malago.

La despedida de Manchester City a Pep Guardiola, un ciclo rebosante de éxitos en Inglaterra Annabel Lee-Ellis - PA

“Excepciones por razones obvias que no voy a explicar aquí, pero no es seguro ‌que esto salga adelante”. Las declaraciones de Malago constituyen la primera confirmación pública de que se contactó con el exentrenador del Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City en relación con el puesto vacante de seleccionador de Italia.

Guardiola, de 55 años, dejó el ‌City al final de la pasada temporada tras una década de dominio en el fútbol ⁠inglés. Antes de incorporarse al City en 2016, ganó dos títulos de ‌la Champions League y tres de LaLiga con el Barcelona, ⁠así como tres títulos de la Bundesliga con el Bayern ⁠de Múnich. El fútbol italiano ha tocado su punto más bajo en casi 40 años, tras una eliminación prematura y generalizada de las competiciones europeas de clubes y el fracaso de la pasada temporada a la hora de clasificarse para el Mundial.

El catalán Pep Guardiola, en el banco de suplentes de Manchester City durante el partido ante Bournemouth GLYN KIRK - AFP

El ‌nombramiento de un nuevo seleccionador nacional ​se considera el primer paso para reformar una infraestructura de cantera y talento que se ha derrumbado en gran medida en un país donde el fútbol sigue siendo una obsesión nacional. Cabe recordar que la cuádruple campeona del mundo lleva tres Mundiales consecutivos sin participar: se perdió Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ya hace unos días, el diario italiano Gazzetta dello Sport mencionaba a Guardiola, pero también a otros dos nombres ilustres, de sangre italiana: "La lucha por un puesto en el banco de la selección italiana parece ser una batalla a tres bandas: Pirlo (Andrea), Mancini (Roberto) y el catalán Guardiola. Maldini y Leonardo, dirigentes de la selección italiana, pasaron el fin de semana en Barcelona con él para ver si había margen de maniobra“.