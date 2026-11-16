Japón vs. Paraguay por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Japón y Paraguay, correspondiente a un amistoso internacional, se disputará este martes 17 de noviembre a las 10.10 h en el National Stadium, ubicado en la ciudad de Singapore.

El presente de ambos seleccionados

Japón llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 3-2 ante Brasil en su última presentación. Por su parte, Paraguay también arriba con confianza luego de imponerse ante Singapur por un marcador de 4-1 en su duelo anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos atraviesan una racha positiva habiendo ganado sus compromisos más recientes. El encuentro en el National Stadium servirá como una prueba exigente para medir el rendimiento actual de dos escuadras que buscan consolidar su funcionamiento colectivo en esta ventana de amistosos internacionales.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el resultado es fundamental para continuar con el proceso de consolidación de sus planteles. Más allá de que se trata de un partido amistoso, el objetivo principal es mantener la senda de la victoria y probar variantes tácticas de cara a los próximos desafíos competitivos de la temporada 2026.