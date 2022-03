Javier Pastore fue expulsado desde el banco en Elche por insultar al árbitro: protestó el penal por VAR que le dio el triunfo a Barcelona 2-1

Barcelona dio vuelta el resultado ante Elche, ganó 2 a 1 como visitante y estiró su racha ganadora en la liga española en uno de los partidos correspondientes a la fecha 27. Pero la noticia de la jornada para la Argentina fue la expulsión de Javier Pastore. El cordobés no jugó ni un minuto, pero se fue del banco de suplentes a las duchas. No ingresó, pero el árbitro Alejandro José Hernández Hernández lo expulsó por recibir un insulto del argentino, según señala el diario AS.

El equipo de Xavi Hernández perdía por el gol de Fidel (PT 44m) y lo revirtió a través de Ferrán Torres (ST 15m) y el neerlandés Memphis Depay, que a seis minutos del tiempo reglamentario convirtió un penal sancionado mediante el uso de la tecnología VAR. La falta fue señalada por un mano en el área del zaguero Antonio Barragán y que fue verificada por el videoarbitraje.

Padreada doble: Javier Pastore, tras ser expulsado por decirle al árbitro "Hijo de puta", parece decirle por el movimiento de los labios: "Sos un puto, ¿eh?"#ElcheBarçapic.twitter.com/lEEtBHwlBZ — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) March 6, 2022

Esa polémica y la utilización del VAR generó la expulsión de Pastore. El ‘Flaco’ protestó de forma airada y Hernández Hernández lo informó en el acta. “Javier Matías (Pastore) fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí en los siguientes términos: “hijo de puta” siendo escuchado por el cuarto árbitro”, explicó el árbitro en su informe pos partido publicada en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y replicada por el diario AS.

Javier Pastore fue expulsado por insultar al árbitro Hernández Hernández, y sería suspendido por varios partidos Twitter

Según afirman varios medios españoles, a Pastore además de no poder jugar el próximo partido para Elche podría caerle una suspensión de 4 a 11 partidos.

Elche siguió el partido y en los minutos finales buscaron la igualdad y reclamaron dos manos que no fueron revisadas por el VAR. Finalmente, el club blaugrana extendió a 11 su racha sin derrotas en el torneo doméstico.

“No sé si la Liga se nos va a hacer corta. La sensación es muy buena”, dijo el técnico azulgrana Xavi Hernández. Y agregó: “Llevamos varias victorias seguidas y es señal de que se está haciendo bien... con victorias te reafirmas y consigues que los jugadores crean en lo que estás haciendo”.

Más allá de lo que sucedió con Pastore, en Elche jugó como titular el delantero Lucas Boyé, mientras que Iván Marcone, Ezequiel Ponce y Guido Carrillo ingresaron en el segundo tiempo.

Barcelona, clasificado a los octavos de final de la Liga de Europa, acumuló el tercer triunfo consecutivo en La Liga y con 48 puntos pelea mano a mano la tercera posición con Betis.