PSG y un criterio distinto para castigar a las estrellas: de la suspensión a Messi a las multas económicas para Neymar y Mbappé

Lionel Messi cometió una falta grave: viajar para cumplir con un compromiso comercial en Arabia Saudita. Para los dueños de PSG, su club, la travesía a Riyadh resultó imperdonable: los inversores qataríes son súper celosos de los movimientos que hacen los saudíes. Y La Pulga, cuya imagen también es explotada por el ministerio de Turismo saudí, quedó en el medio. Resultado: dos semanas de suspensión, sin goce de sueldo. Pero el rosarino no es el único futbolista del plantel parisino que comete una falta grave. Y el criterio del club fue dispar. Aquí, un repaso de las últimas sanciones, que incluyen a otros dos argentinos: Javier Pastore y Ezequiel Lavezzi.

Mbappé y la llegada tarde a la charla técnica en 2019

En marzo de 2019, Kylian Mbappé llegó tarde a una charla técnica de su entrenador, el alemán Thomas Tuchel. El club lo consideró como “falta ética” y le aplicó una multa de 180 mil euros, que fue a parar a la Fundación PSG. L’Equipe publicó en aquel momento que se trataba de una reunión en la que se analizaría el rendimiento del equipo en el clásico ante Olympique de Marsella. Además, reportó que la joven estrella francesa aceptó el castigo e incluso firmó un documento. El castigo tuvo un extra: Mbappé empezó el partido siguiente en el banco de suplentes.

Kylian Mbappé, con la camiseta de PSG FRANCOIS LO PRESTI - AFP

Neymar y una rebeldía carísima

Cuando PSG contrató al brasileño Neymar sabía que el crack formado en Santos es un personaje polémico. Por eso, pocos en los despachos del club parisino se sorprendieron cuando el astro llegó tarde a la pretemporada de 2019. En aquel año, el futbolista pretendía forzar una negociación con Barcelona para regresar a Cataluña. El brasileño fue declarado en rebeldía y el código ético del club estipula que por cada día en esta situación el castigo es de 12 mil euros. Así, Neymar debió dejar ¡375 mil euros! de su salario por su reintegro tardío a las prácticas.

Neymar también fue sancionado por PSG en 2019 Christophe Ena - AP

Cavani y una Navidad XL

El uruguayo Edinson Cavani fue otro de los que sintió en bolsillo propio el rigor de las autoridades de PSG. El delantero charrúa, hoy en Valencia, fue reincidente: tanto en 2015 como en 2018 llegó tarde de sus vacaciones navideñas, pero no hubo suspensión: todo se arregló con una multa de 64 mil euros y un par de partidos en el banco de suplentes. El histórico delantero uruguayo era la gran estrella del plantel parisino hasta la llegada de Mbappé.

Verratti, positivo en un control de alcoholemia

En noviembre de 2018, el mediocampista italiano fue detenido por la policía francesa luego de dar positivo por alcoholemia. Iba manejando y tenía un dosaje de alcohol (0,49 mg/l) que duplicaba el máximo permitido por la ley gala. El jugador pasó la noche en una dependencia policial y luego regresó a su domicilio particular. Recibió una suspensión en su licencia de conducir y fue duramente multado por el club.

Marco Verratti, durante un partido con PSG Reuters

“En virtud de las reglas aplicables a los contratos de todos nuestros jugadores, Marco Verratti verá retirada una parte de su prima ética mensual, que recuerda a los jugadores el comportamiento ejemplar que debe tenerse”, comunicó PSG en aquel momento. La cifra del castigo al italiano bordeó los 180 mil euros, aunque siguió jugando a las órdenes de Tuchel, el entrenador de entonces.

Lavezzi también regresó tarde a París

Era otra versión del PSG, pero el argentino Ezequiel Lavezzi tenía peso propio en el vestuario del Parque de los Príncipes. Y fue otro de los castigados por la cúpula del club tras demorarse en sus vacaciones de verano: ocurrió en 2015 y motivó una dura sanción por parte del entonces entrenador, Laurent Blanc. Al igual que Cavani, Lavezzi se perdió la concentración del equipo en Marruecos a fines del año anterior y debieron entregarse en soledad. El argentino se perdió dos partidos y pagó 44 mil euros, que fueron para la Fundación PSG.

Javier Pastore y Ezequiel Lavezzi festejan un gol de PSG AFP

“Es inadmisible e inaceptable. Cuando uno pone su proyecto personal por encima del colectivo, el colectivo está en peligro. No me gusta eso. Intento ser lo más justo posible. En este caso, no es culpa nuestra”, dijo Blanc en aquel momento.

Algo semejante le ocurrió a Javier Pastore en 2018. Regresó con retraso a la Ciudad Luz tras las vacaciones navideñas y hubo multa, de acuerdo a lo que establece el código de ética del club. Hubo un regaño público por parte del director deportivo Antero Henrique, y jamás se supo cuánto dinero tuvo que dejar el cordobés en la tesorería del club por su tardanza.

Aurier y los insultos para todos

El peor de todos los altercados de los últimos tiempos del PSG fue protagonizado por el lateral marfileño Serge Aurier. En febrero de 2016, el hoy futbolista de Nottingham Forest usó la plataforma Periscope para despotricar en contra de su DT, Laurent Blanc, y de dos compañeros: el sueco Zlatan Ibrahimovic y el argentino Ángel Di María. No cobró su sueldo por seis días ni pudo entrenarse con el equipo principal. Y debió trabajar con el segundo equipo.

El africano, que entonces tenía 23 años, llamó “títere” al jugador del seleccionado argentino, trató de “nena” o “mariquita” al técnico y aseguró que el arquero Salvatore Sirigu estaba “quemado”. “Pido disculpas. Lo que hice fue imperdonable”, se retractó más tarde, cuando el daño ya estaba hecho.

