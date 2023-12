escuchar

El estadio Olímpico de Montjuic será el escenario, durante este domingo, de un partido con diversos condimentos, dentro y fuera del campo de juego. Barcelona y Atlético de Madrid, ambos con 31 puntos, siete menos que Girona y Real Madrid, los líderes de la liga española, se enfrentarán por la 15a jornada. Y si ya de por sí el partido atesora una fuerte carga anímica por la trascendencia de los dos clubes, la evidente tirantez entre João Félix , delantero del equipo catalán, y su exentrenador en los Colchoneros, Diego Simeone , le añaden una buena porción de morbo al encuentro.

Otros tiempos: cuando Joao Félix jugaba en Atlético de Madrid y era dirigido por Simeone gETTY iMAGES

A pocas horas del partido y durante un reportaje con ESPN, el portugués Félix le apuntó directamente al estilo (¿Defensivo, austero, económico?) de los equipos del Cholo Simeone. “Por supuesto que prefiero el estilo del Barça..., yo y todos los jugadores. Si le preguntas a los jugadores del Atlético también, ellos preferirían jugar más tiempo en ataque, por supuesto. Y si no te responden eso están mintiendo”, aseveró el atacante que, a mediados de 2019, fue transferido de Benfica a Atlético de Madrid, donde permaneció hasta la temporada pasada, cuando fue cedido a préstamo a Chelsea. Tras regresar de la cesión, se incorporó a Barcelona, pero su pase sigue siendo del Aleti. Es más: este domingo se medirá ante esos mismos jugadores a los que hizo referencia.

Joao Félix celebrando en Barcelona, su actual equipo Joan Monfort - AP

Para Félix, jugar en Barcelona es “un sueño hecho realidad”. Y aportó: “Es el club en el que quería jugar desde que era niño, los veía en la televisión durante los últimos diez o quince años”. Ahora tendrá la oportunidad de demostrarle a su exequipo que se equivocaron en dejarlo irse cedido a préstamo un rival directo en la competencia local. La duda sobre si celebraría un posible gol también está en el aire, algo que el jugador no quiso aventurar. “No tengo nada pensado. Se verá”, dijo.

“Prefiero el estilo de Barcelona”

Durante la rueda de prensa de Simeone previa al encuentro frente a Barcelona, las sentencias de Félix fueron parte del cuestionario, pero el Cholo refirió no comentar nada particular sobre el futbolista luso. “No hablo de los chicos que no están en nuestro equipo”, comentó el argentino. Pero luego, consultado sobre si puede haber una motivación extra para Félix y Antoine Griezmann (el caso opuesto a Félix, ya que jugó en el Barça y ahora actúa en Atlético de Madrid), el DT argentino apuntó: “En el fútbol no se explican las cosas por un partido. Lo importante es la continuidad, el sostener un trabajo, el tener una historia detrás y eso es lo que cuenta. Un partido lo pueden jugar bien todos”.

Xavi Hernández eligió al Cholo Simeone FCB - FCB

Más allá de cualquier polémica o cruce de declaraciones, la figura de Simeone es sumamente respetada en España (en todo el Viejo Continente, claro) y así lo expresó, por ejemplo, Xavi Hernández, el exquisito exmediocampista de Barcelona y actual técnico del club blaugrana. “¿Qué destacaría de nuestro próximo rival? A su entrenador, sinceramente. Cada día que paso siendo entrenador, tengo más respeto y admiración para el Cholo. Por todo lo que ha hecho y conseguido con su estilo diferente al que buscamos nosotros, pero creo que es digno de elogio. Tantos años en un grande, ha cambiado la historia del club en los últimos 15 o 20 años, por lo tanto, tiene mucho mérito”, dijo Xavi.

Y añadió sobre el argentino: “Se ha adaptado a los jugadores que tiene. Ahora tiene jugadores mejores dotados técnicamente y más ofensivos. Es un rival que tiene las dos cosas: te aprieta alto y se mete en un bloque bajo. Todo el mundo corre y trabaja para el equipo. Es la grandeza del Cholo como entrenador”. Cuando este domingo, desde las 17 de la Argentina (las 21 de España), Barcelona y Atlético de Madrid se enfrenten en Montjuic, el morbo estará asegurado.

Simeone sobre la motivación de los “ex”

