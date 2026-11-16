Jordania vs. Australia por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional y Jordania y Australia se preparan para continuar con su puesta a punto en el inicio de la temporada; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Jordania y Australia, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional, se disputará este martes 17 de noviembre a las 13.00 h en el Suheim bin Hamad Stadium, situado en la ciudad de Doha.
El momento de los equipos
Jordania llega a este compromiso tras haber igualado sin goles frente a Venezuela en su presentación previa. Por su parte, Australia atraviesa un presente positivo luego de obtener una contundente victoria por 3-0 ante Qatar en su último duelo disputado.
Números que anticipan el duelo
El equipo australiano arriba a Doha con la confianza alta tras su reciente triunfo, manteniendo una solidez defensiva que le permitió mantener su arco en cero. En tanto, Jordania buscará capitalizar su localía en tierras cataríes para mejorar la eficacia ofensiva que mostró en su último encuentro.
Lo que está en juego
Este amistoso internacional representa una instancia clave para ambos seleccionados con el objetivo de ajustar piezas tácticas y probar variantes de cara a los desafíos oficiales que marca el calendario de la temporada 2026.
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