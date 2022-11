Jorge Almirón vive un calvario en Elche: sigue sin ganar y los hinchas le piden que renuncie

escuchar

Se agotó la paciencia. El pedido ya es casi de ruego. Los fanáticos de Elche ya no saben cómo pedirle a Jorge Almirón que deje su cargo como entrenador. El argentino en su segundo ciclo en el club español, propiedad de Christian Bragarnik, no logra encontrar soluciones para su equipo. Contando el periodo anterior, acumula 21 partidos sin victorias. Por eso en las últimas horas aparecieron videos en las redes sociales en los que se puede ver cómo un grupo de hinchas le piden a los gritos que deje el club: “ No es tu culpa, pero por favor, andate ”.

Una caída más, la segunda consecutiva. La semana anterior ante Getafe (1-0) dejó la sensación en el aire que las respuestas no serán inmediata y la caída ante Valladolid (2-1) terminó por hacer explotar la paciencia de los fanáticos que ven como Elche, en la última posición del campo de juego, se va desintegrando como equipo: “No es solo perder, hoy el rival nos superó en muchos momentos del partido. En situaciones que hay que corregir rápido tomamos malas decisiones. El rival jugó bien, con jugadores muy técnicos, sabíamos que se iba a dar un partido así y los dejamos crecerse”, reconoció Almirón tras el partido.

📹 Tensión tras el partido de hoy. Así ha abandonado Jorge Almirón el estadio José Zorrilla. A la salida le esperaba un grupo de aficionados del Elche.👇 pic.twitter.com/Ip2xDHAnPF — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) November 5, 2022

El ex entrenador de Lanús lleva acumulados 21 encuentros sin ganar en el conjunto español entre sus dos etapas: 16 de la primera y cinco de esta segunda. Incluso, el mensaje del los futbolistas no parece para nada alentador y Almirón lo sabe: “Posiblemente puedan llegar a tomar una decisión. Lo entiendo, lo conozco mejor que nadie. Lo de hoy es muy duro, hay que replantear varias cosas. El equipo no tuvo pretemporada y los resultados vinieron muy juntos. Es muy difícil armar un grupo. Es el quinto partido en pocos días conmigo. Tuvimos lesiones y varios jugadores que no están físicamente a tope. Es una decisión delicada, hay que sumar. Es un rival directo que se nos escapa, pero hay que jugar lo que queda”.

En las redes sociales circularon algunos videos en los que se puede ver a un grupo de hinchas que le piden a Almirón que deje el cargo, regresó el 12 de octubre último. Los fanáticos esperaron al entrenador argentino a la salida del estadio José Zorilla y a los gritos le rogaron que de un paso al costado, otros fueron más duros e insultaron a Almirón por la mala gestión en Elche.

La realidad es que Bragarnik quería otro entrenador, Sebastián Beccaccece, pero no reunía la cantidad de tiempo como entrenador principal como para poder desembarcar en el fútbol español que exige que los DT tengan, al menos, cinco años de experiencia. Entonces, recurrió a uno de sus representado y Almirón asumió la compleja tarea de recuperar al equipo.

Si bien Jorge Almirón acumula cinco partidos sin ganar, con el equipo en caída libre y con la claridad de que puede ser despedido, el dueño del club no señaló al entrenador, sino que en su cuenta de Instagram hizo una publicación con un mensaje que parece estar dirigido hacia los futbolistas: : “La actitud no se negocia”.

En medio de este contexto complejo y total repudio del público contra Almirón, el entrenador argentino explicó que se siente capacitado para revertir el momento delicado de Elche: “Cualquiera que venga puede sacar esto adelante, pero yo los conozco mejor. Hay que replantearse varias cosas, corregir acciones, pero quedan 25 partidos y es posible cambiar la situación”.

LA NACION