Gustavo Bou, nuevo presidente del club Nebel, de Concordia: el goleador no se retira pero también busca ayudar a los más chicos

No es la primera vez que un exfutbolista se mete en la política de un club. Más atrás, sucedió con Daniel Passarella en River y Carlos Babington en Huracán; en los últimos años, Juan Sebastián Verón en Estudiantes y Juan Román Riquelme en Boca. La situación parece cada vez más común. Con diferencias, algo así sucederá con Gustavo Bou. El ex delantero de Racing, que está jugando en la MLS, está en Concordia, Entre Ríos, donde asumirá como presidente del Club Nebel.

Este viernes por la noche, en la sede del Club Defensores del Barrio Nebel, se llevó a cabo la asamblea entre autoridades y socios. Luego de la presentación de balances a cargo del contador Horacio Sandoval eligieron a las nuevas autoridades y, por mayoría, Gustavo Bou fue electo como el nuevo presidente de la institución.

”Estoy muy agradecido por el apoyo y la posibilidad que me dan de venir al club a ayudar. Tengo el compromiso de poder llevar adelante este desafío y se que podré hacerlo. Todos saben que es uno de mis sueños ayudar a Concordia y al barrio Nebel así que haré todo lo posible por ver al club cada día mejor”, aseguró el jugador al tomar la palabra según publicó Mirador Provincial, de Entre Ríos.

Según explicó el centrodelantero, las inquietudes de Bou están más ligadas a poder ayudar a su provincia y para darles ayuda a los más chicos, a los jóvenes que van a probarse a un club y tienen ilusiones de llegar al fútbol grande, aunque las apuestas -claro- no siempre terminan bien.

“Se que muchos me van a acompañar y eso será una gran ayuda para mí. Conozco a todos los que están acá, me crie con la mayoría porque viví acá y voy a morir acá en el barrio Nebel, y que me den la posibilidad de asumir y de hacer las cosas con el objetivo de que el club salga beneficiado es un premio”, expresó. Respecto de lo que hará, mencionó: “Sueño con que los chicos tengan todas las herramientas para poder formarse dentro y fuera de la cancha. No soy de hablar mucho, pero sí haré mucho”.

A los 32 años, Bou no está retirado. Seguirá vinculado al fútbol profesional. Su último equipo fue New England Revolution, de la liga de los Estados Unidos, pero en las últimas horas incluso surgió una versión de que podría regresar a Racing.

Surgido de las divisiones inferiores de River, Bou fue el goleador del equipo campeón de la Academia en el Torneo Transición 2014, que Racing ganó de la mano de Diego Cocca como DT, certamen en el que Bou formó una dupla de ataque con Diego Milito. Ese título fue muy festejado por Racing, ya que volvió a dar una vuelta olímpica luego de 13 años. Bou comenzó a jugar al fútbol en el club que hoy preside y siempre destacó el significado que tienen en su vida esa institución y su barrio de nacimiento. De ahí pasó a River, en 2008, y luego comenzó su carrera profesional. Hizo 123 goles en 351 partidos jugados en diferentes equipos y ganó 5 títulos.

