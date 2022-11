Seven de Hong Kong: el increíble try que no fue y les impidió a los Pumas 7s llegar a las semifinales

escuchar

Fue un momento en el que la respiración de todos se cortó. Sobre todo, de quienes habían pegado el grito de alegría tras una conquista que ponía a los Pumas 7s en las semifinales del Seven de Hong Kong, el primer capítulo de esta nueva temporada del Circuito Mundial de Seven. Sin embargo, inmediatamente después de la acción dentro del ingoal de Samoa, el gesto de Luciano González era de contrariedad. No lo podía creer. En el tiempo extra ante los samoanos, luego de un partido que había finalizado igualado 14 a 14, el reglamento marca que quien convierte el primer try gana. Era la oportunidad y se había esfumado. Los Pumas deberían jugar por el quinto puesto, que finalmente consiguieron.

¿Qué pasó? Iban apenas dos minutos del alargue y González interceptó una pelota perdida por un samoano. Pateó la pelota hacia adelante y fue directo al ingoal. Pero cuando se zambulló para apoyar, la guinda se le escurrió de entre las manos y terminó en un knock-on. Agustín Fraga, que llegaba por detrás, se dispuso a abrazar a su compañero para celebrar el pase a las semifinales, pero inmediatamente vio el gesto desconsolado de González, que sabía que no le convalidarían el try.

Para peor, en la acción siguiente, Vaovasa Afa Sua sobró por la punta izquierda, con los Pumas ya exhaustos (afrontaron el tiempo extra con seis jugadores por la amarilla a Santiago Vera Feld) y apoyaron el try que les dio la clasificación entre los cuatro mejores del torneo, algo que los argentinos habían tenido en la punta de los dedos. Se acababa el sueño de los Pumas de ir por el oro.

Los Pumas habían arrancado abajo por el try a los 3 minutos de Vaa Apelu Maliko, pero lo dio vuelta con las conquistas de Rodrigo Isgro y Marcos Moneta. Sin embargo, a dos minutos del final, Owen Niue equilibró el tanteador. Ya en tiempo extra y con un hombre menos, los Pumas estuvieron muy cerca de conseguir el boleto a las semifinales, pero no se les dio. Deberían, entonces, disputar el quinto lugar en esta primera jornada del World Sevens Series.

¡No pudo ser para Los Pumas 7s! El equipo argentino cayó 19-14, en tiempo suplementario, con Samoa.



El próximo partido de 🇦🇷 será a las 3:55 AM (ARG) por las semifinales al quinto puesto. #HK7s #HSBC7s pic.twitter.com/x7016xDE59 — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) November 6, 2022

Más tarde, los Pumas 7s tuvieron su premio consuelo al lograr el quinto puesto de la competencia, gracias primero a una agónica y emocionante victoria ante el poderoso Sudáfrica, gracias a un try de Tomás Lizazu en el último minuto. El wing formado en Old Resian apoyó el 19-14 final. Un minuto antes había empatado el cordobés Agustín Moyano, un partido que había comenzado ganando la Argentina con el try de Matías Osadczuk. Impi Visser y Siviwe Soyizwapi habían dado vuelta las cosas para los Springboks.

El try del triunfo ante Sudáfrica

Finalmente, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora consiguió un contundente triunfo frente a los Estados Unidos, por 36 a 0, lo que le dio el quinto puesto, un buen premio pese a todo lo que había sufrido en el encuentro ante Samoa. Fueron seis tries los anotados por la Argentina, a través de Fraga, Osadczuk (en tres ocasiones), Moneta y Joaquín Pellandini.

El espectacular try de Moneta ante Estados Unidos

Se trata de un gran comienzo para un conjunto argentino que da muestras de querer seguir en la élite de esta disciplina.

