Jorge Messi reaccionó tras las versiones de un acuerdo de Lionel con un club de Arabia Saudita: “No hay nada, es una falta de respeto”

Jorge Messi, el padre de Lionel y la persona que maneja los contratos del capitán de la selección argentina, salió al cruce luego de las fuertes versiones que vinculan a su hijo con un equipo de Arabia Saudita a partir del próximo semestre. Algunos medios internacionales se atrevieron a confirmar que hay “un trato cerrado” para que el rosarino sea nuevo jugador de Al Hilal. Pero el padre y agente del número 30 de París Saint-Germain fue contundente, negando que tenga algún tipo de acuerdo con alguien.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, ayer, en los premios Laureus World Sports 2023, en París JULIEN DE ROSA - AFP

El comunicado que Jorge Messi publicó en su cuenta de Instagram

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la temporada el año que viene. Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión.

Siempre rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que termine la temporada.

Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones… no querrán que una verdad les arruine sus ‘noticias’”.

Impacto por la noticia

Las fuertes versiones a las que se refirió Jorge Messi comenzaron desde temprano y hablan sobre un posible desembarco de Lionel a Arabia Saudita. Incluso, algunos medios internacionales se atrevieron a confirmar que hay “un trato cerrado” para que el capitán del seleccionado campeón del mundo sea flamante jugador del club Al Hilal y que el contrato que le ofrecieron por temporada es una montaña de euros imposible de igualar para cualquier conjunto del Viejo Continente. Claro que, en cuanto a la exigencia deportiva, a muchos les hace ruido el próximo destino del rosarino.

Uno de los que se manifestaron sobre esta chance fue el legendario exatacante neerlandés Marco van Basten. “En mi opinión, no entiendo para qué ir a jugar a Arabia Saudita para ganar mucho dinero que ya se ha ganado antes. Creo que es miserable que tengas que ir a Arabia Saudita por el dinero. Messi tiene que hacer lo que ama, Messi tiene que ser su propio jefe”, sentenció Van Basten, de 58 años, considerado uno de los mejores delanteros de la historia, en la tertulia de la TV neerlandesa Rondo de Ziggo Sport, donde compartió espacio con otros exfutbolistas como Youri Mulder y Khalid Boulahrouz.

Lionel Messi del Paris Saint-Germain previo al partido de la liga francesa ante Lorient, el domingo 30 de abril de 2023, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard)

Distintos medios importantes de Europa explicaron que el contrato de Messi con Al Hilal sería por dos años y que el club árabe estaría dispuesto a pagarle casi 600 millones de euros por temporada. La agencia internacional AFP dio más detalles sobre el tema e indicó que el vínculo del jugador con el club tendría una cláusula en la que se establecerá la opción de un tercer año, pero eso sería optativo.

Si hay algo que tienen los árabes es recursos económicos para tentar a las estrellas. En diciembre último, el delantero portugués Cristiano Ronaldo firmó con Al Nassr un contrato por dos años y medio a cambio de 200 millones de euros por temporada.

La estrategia del club árabe sería contundente. Para poder tentar a Messi también planea contratar a otros futbolistas de alto nivel y que son muy cercanos al crack rosarino. En la lista del equipo que conduce Ramón Díaz aparecen Jordi Alba, Sergio Busquets y Marco Verratti.

Leo Messi y Antonela son muy amigos de Jordi Alba y de Sergio Busquets, excompañeros del 10 en Barcelona; el club árabe también los tentaría para emigrar Instagram @antonelaroccuzzo

Messi terminará su contrato con el PSG el próximo 30 de junio y para ese momento ya deberá haber definido su futuro. Por lo pronto, el rosarino hoy participó del entrenamiento del equipo parisino y -tras el castigo que le impuso el club por su viaje comercial a Arabia Saudita que le impidió estar en una práctica- todavía no se sabe oficialmente si será parte del plantel que el próximo sábado se medirá con Ajaccio, en el Parque de los Príncipes, por la 35° fecha. El PSG es el líder del campeonato, con 78 puntos, seis unidades más que el único escolta, Lens. Cuando tan sólo restan cuatro jornadas para el final del torneo, el conjunto de París tiene grandes chances de coronarse campeón.

