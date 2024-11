Jorge Sampaoli, DT de Rennes: ponderó a Brasil y Francia y dijo por qué no dura mucho en los clubes

Si algo distingue a Jorge Sampaoli es que nunca pasa inadvertido. En su nuevo desafío como entrenador en Francia, esta vez, al frente de Stade Rennes, brindó una conferencia de prensa en la que contó por qué volvió a la Ligue 1 después de dos años, qué entiende que debe mejorar como conductor de grupo y dejó una declaración controvertida acerca de cuáles son los países en los que él entiende surgen los mejores talentos futbolísticos.

Tras más de un año alejado de la actividad, Sampaoli regresó a Europa. El argentino, que viene de un último paso por el Flamengo, en su primer contacto con la prensa local explicó que siempre siguió el fútbol de Francia y en esa reflexión abrió la controversia: “Admiro la Ligue 1. La he seguido viendo desde que me fui de Marsella (2021-2022). Me gusta cómo funcionan los equipos, sus transiciones. El campeonato galo sigue mejorando y, además, los países que mejor promueven a los mejores del mundo son Francia y Brasil. Hay materia prima”.

Au Roazhon Park, les premiers pas de Jorge Sampaoli en tant que nouvel entraîneur du SRFC. 👣#DegemerMatJorge pic.twitter.com/Sv5kyF8ouW — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 12, 2024

El entrenador argentino aseguró que quiere conocer al equipo para desarrollar una identidad y una cultura de juego. Y además, habló acerca de los resultados que no ha podido conseguir el equipo: “Hay que infundir confianza. Este equipo está sufriendo porque no consigue sus objetivos. La idea es transformar ese sufrimiento en seguridad. Hay que transformar el plantel para que se sienta cómodo en la cancha. Estamos en una situación que no es la ideal, y tenemos que resolverla lo antes posible. Esta nueva etapa requerirá mucho trabajo”. Cuando le preguntaron por el objetivo de terminar el torneo entre los cinco primeros de la liga, Sampaoli se encogió de hombros.

Además, contó qué lo motivó a asumir el desafío en Stade Rennais. “Acepté la propuesta porque el Stade Rennais es un gran club. Se trata de desarrollar un proyecto deportivo juntos, en un país que conozco y amo. La ciudad, el club, los aficionados y los accionistas no merecen esta situación deportiva y debemos revertirla”, aseguró.

Sampaoli tendrá su segunda etapa como entrenador en el fútbol francés

Entre las varias consultas que le acercaron, también le hablaron acerca de sus formas al frente del cada equipo, algo que siempre estuvo bajo la lupa: desde que se fue de la selección de Chile en 2016, no estuvo más de dos años en ningún proyecto: “Mi nivel de exigencia es a menudo demasiado alto en comparación con las expectativas de los clubes con los que he trabajado. Pero soy consciente de que estas ambiciones pueden ser poco realistas y quizás inalcanzables. Es algo que necesito cambiar. Tengo que mejorar este aspecto si quiero quedarme más tiempo en Rennes”.

Y agregó: “Tengo mi propia forma de vivir el fútbol, que es excesiva, por supuesto, pero también es mi manera de expresarme para no perder, porque odio la derrota. Debido a mi carácter, quiero dar a mi equipo todas las oportunidades para ganar”.

